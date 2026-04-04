‘ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಾರ್ಥಕ ಜೀವನ’

ಕುಕನೂರು: 'ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ಯಂತರ ಜೀವರಾಶಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಚಾರವಂತ ಜೀವಿ ಎಂದರೆ ಮನುಷ್ಯ ಮಾತ್ರ. ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಸಾರ್ಥಕವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಅಳವಂಡಿಯ ಮರುಳಾರಾಧ್ಯ ಶಿವಾಚಾರ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಳಕಲ್ಲ ಗ್ರಾಮದ ಅರಳಿಬೆಂಚಿ ಉಡಚಮ್ಮದೇವಿ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಪರಿಶುದ್ಧ ತನು–ಮನದಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಮರ್ಪಿಸಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲಾರೂ ಒಂದೇ ತಾಯಿಯ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಬದುಕಬೇಕು. ಮಾನವ ಧರ್ಮವನ್ನು ಅರಿತು ಬಾಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕುಕನೂರಿನ ಮಹಾದೇವ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸರ್ವರೂ ಜಾತ್ಯತೀತರಾಗಿ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಿಂದ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಕ್ತಿ–ಭಾವ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದು ಪುಣ್ಯಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿ ನಾಡಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಲಿ' ಎಂದರು.</p>.<p>ನೂತನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗವಿಶ್ರೀಗಳು ಚಾಲನೆ: ಸಂಜೆ ನೂತನ ರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಗವಿಶ್ರೀಗಳು ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬಾಜಾ ಭಜಂತ್ರಿ, ಡೊಳ್ಳಿನ ಮಜಲು, ನಂದಿಕೋಲು ಮತ್ತು ಇನ್ನಿತರ ಮಂಗಳ ವಾದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಸಾವಿರಾರು ಭಕ್ತರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಥೋತ್ಸವವು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಜರುಗಿತು.</p>.<p>ದದೇಗಲ್ ಸಿದ್ದಾರೂಢ ಮಠದ ಆತ್ಮಾನಂದ ಭಾರತಿ ಸ್ವಾಮಿಗಳ ತುಲಾಭಾರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಕಲಾವಿದರಿಂದ ಭಕ್ತಿ ಸಂಗೀತ, ಸುಗಮಸಂಗೀತ, ಪ್ರವಚನ ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಶ್ರೀಗಳಿಂದ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಶಿರ್ವಚನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>