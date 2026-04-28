‘ಪಂಚಾಯತ್‌ ರಾಜ್‌ ಗ್ರಾಮೀಣರ ಜೀವನಾಡಿ’

ಕುಕನೂರು: ಇಲ್ಲಿನ ತಾಲ್ಲೂಕು ಪಂಚಾಯಿತಿ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ದಿನವನ್ನು ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಸಂತೋಷ ಬಿರಾದಾರ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ 73ನೇ ತಿದ್ದುಪಡಿಗೊಳಿಸಿ, ದೇಶದಾದ್ಯಂತ 3 ಹಂತದ ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಯಿತು. ಜಿಲ್ಲೆ, ತಾಲ್ಲೂಕು, ಗ್ರಾ.ಪಂಗಳ ಮೂಲಕ ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ನಾಂದಿಯಾಯಿತು' ಎಂದರು.

'ಸ್ಥಳೀಯ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸಭೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿ ಸಭಾ ನಿರ್ಣಯಗಳು, ತೆರಿಗೆ ವಸೂಲಿಯಂತಹ ಅಧಿಕಾರಗಳು ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಆಶೋತ್ತರಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ನೀಡಿ, ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತ, ನರೇಗಾ, ವಸತಿ ಯೋಜನೆ, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ನೌರ್ಮಲ್ಯ ಸೇರಿದಂತೆ ನೂರಾರು ಸೇವೆ ನೀಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿಗಳಿಗೆ ದೊರೆಯಿತು' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಜಿಲ್ಲಾ ಒಂಬುಡ್ಸಮನ್ ಅಧಿಕಾರಿ ವೀರಣ್ಣ ಕಮತರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಗ್ರಾಮೀಣ ಜನರ ಸೇವೆ ಮಾಡುವ ಅಧಿಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸಿಗಲಾರದು. ನಮಗೆ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀಡೋಣ. ಪಂಚಾಯತ್ ರಾಜ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಲದ ಮರವಿದ್ದಂತೆ. ಅದರಡಿಯಲ್ಲಿ ನೌಕರರು ಸೇವೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಪಿಡಿಒಗಳು, ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪರೇಟರ್, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ವಾಟರ್ ಮನ್, ನರೇಗಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ, ಗಾಂಧಿ ಗ್ರಾಮ ಪುರಸ್ಕೃತ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಪಿಡಿಒಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.

ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಅಪರೇಟರ್, ಬಿಲ್ ಕಲೆಕ್ಟರ್, ನರೇಗಾ, ಎನ್ಆರ್ಎಲ್ಎಂ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ