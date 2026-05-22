ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾಣದ ಉದ್ಯಾನ; ರಸ್ತೆಯಲ್ಲೇ ವಾಕಿಂಗ್‌!

<p><em>ಮಂಜುನಾಥ ಅಂಗಡಿ</em></p>.<p>ಕುಕನೂರು: ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಅನುಭವ ನೀಡುವ, ಪಟ್ಟಣದ ಅಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುಣ ಹೊಂದಿರುವ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಇದ್ದರೂ ಇಲ್ಲದಂತಿವೆ. ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಡಳಿತ ಅನುದಾನ ಮೀಸಲಿಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾತ್ರ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಹೊಸ ಬಡಾವಣೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಪಟ್ಟಣ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿರುವ ಕುಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾಗಿ ಒಂದೂ ಉದ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿನ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಅಂದಾಜು 60 ಸಾವಿರ ಸಮೀಪ ಇದ್ದು ಹೆಚ್ಚು ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಇದೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಈವರೆಗೂ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸುಸಜ್ಜಿತ ಉದ್ಯಾನ ಮಾಡುವ ಗೋಜಿಗೆ ಹೋಗಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ಜಾಗವೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದೆ. ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ನಿವಾಸಿಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಹತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಜನರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಊರುಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಬಂದವರು ಆರಾಮವಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಜಾಗ ಇಲ್ಲ. ವಯೋವೃದ್ಧರಿಗೆ, ಪರಿಸರ ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ ವಾಯುವಿಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಜ್ಜಿತ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದು ಬೇಸರ ತರಿಸಿದೆ. ದೂಳಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ ಪಟ್ಟಣವು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.</p>.<p>ದೊಡ್ಡ ಊರಾದ ಕುಕನೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೂ ಉದ್ಯಾನ ಇಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಕ್ರಮಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು’ ಎಂಬುದು ಜನರ ಆಗ್ರಹವಾಗಿದೆ. ತಾಲ್ಲೂಕು ಕೇವಲ ಕಟ್ಟಡ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮುಂದಿದೆ. ಆದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಉದ್ಯಾನಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಬೇಕಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಗವಿಶ್ರೀ ನಗರದಲ್ಲಿ ಐದಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಕೊರತೆ ಇದೆ. ಕುಡಿಯುವ ನೀರು, ಶೌಚಾಲಯ, ಕಸದಡಬ್ಬಿಗಳು ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ವಹಣೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸ್ವಯಂ ಪ್ರೇರಣೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪಟ್ಟಣದ ಕಲ್ಲೇಶ್ವರ ನಗರ, ಟೀಚರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಡಾವಣೆ, ಸಂಜಯ್ ನಗರ, ಗುರುದೇವ ನಗರ ಹೀಗೆ ಅನೇಕ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳಿಗಾಗಿ ಜಾಗವನ್ನು ಮೀಸಲಿಟ್ಟರೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಂಡಿಲ್ಲ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260522-35-905663807</p>