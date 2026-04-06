‘ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಆದರ್ಶ ಪಾಲಿಸಿ’

ಕುಕನೂರು: 'ಯುವಕರು ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ' ಎಂದು ತಹಸಿಲ್ದಾರ್ ಬಸವರಾಜ ಬೆಣ್ಣಿಶಿರೂರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ವೃತ್ತದ ಬಳಿ ನಡೆದ ಬಾಬು ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಜಯಂತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಜಗಜೀವನ್ ರಾಂ ಅವರು ಹಲವು ಕಷ್ಟ, ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಅವರು ಹಾಕಿ ಕೊಟ್ಟ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇಂದಿನ ಯುವಕರು ಸಾಗಬೇಕು. ಒಗ್ಗಟಾಗಿ ಇದ್ದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮಹಾನ್ ನಾಯಕರ ಆದರ್ಶಗಳನ್ನೂ ಪಾಲಿಸಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ತಾ.ಪಂ ಮಾಜಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಕಳಕಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>ಪ.ಪಂ ಅಧ್ಯಕ್ಷೆ ಲೀಲಾವತಿ ಮುಧೋಳ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಮಂಜುಳಾ ಕಲ್ಮನಿ, ತಾ. ಪಂ ಇಪ ಸಂತೋಷ ಪಾಟೀಲ ಬಿರಾದಾರ, ವಿಜಯಕುಮಾರ, ರಾಮಣ್ಣ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಗೋರ್ಲೆಕೊಪ್ಪ, ಪರಶುರಾಮ ಸಕ್ರನ್ನವರ, ರಮೇಶ ಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಭಂಡಾರಿ, ಬಸವರಾಜ ಬೂದಗುಂಪ, ಭೀಮಣ್ಣ ಗುಡದಳ್ಳಿ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಗೋರ್ಲೆಕೊಪ್ಪ, ಮಹಾಂತೇಶ ಆರುಬೆರಳಿನ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ, ಶಂಕರ ಭಂಡಾರಿ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಿ, ನಿಂಗರಾಜ ಅಪ್ಪು, ವೀರೇಶ ಭಂಡಾರಿ, ಶ್ರೀಧರ ಭಂಡಾರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-35-812824064</p>