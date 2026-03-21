ಕುಷ್ಟಗಿ: ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಟೈರ್‌ ಸಿಡಿದು ಅಪಘಾತ, ಇಬ್ಬರ ಸಾವು

<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ:</strong> ಕ್ಯಾಂಟರ್ ಲಾರಿಯ ಮುಂದಿನ ಚಕ್ರದ ಟೈರ್ ಸಿಡಿದು ಮತ್ತೊಂದು ಲಾರಿಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಪರಿಣಾಮ ಚಾಲಕ ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಸಾವಿಗೀಡಾದ ಘಟನೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಇಲ್ಲಿಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಮೃತರನ್ನು ಯಲಬುರ್ಗಾ ತಾಲ್ಲೂಕು ಕಟಗಿಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದ ಚಾಲಕ ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ಆನೆಗುಂದಿ (38) ಮತ್ತು ಕ್ಲೀನರ್ ಹುಚ್ಚಪ್ಪ ಶಿವಲಿಂಗಪ್ಪ ಬೊಮ್ಮನಾಳ (35) ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿಆರ್ಎಲ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸೇರಿದ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸೋಲಾಪುರದಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ತುಂಬಿಕೊಂಡು ಗಂಗಾವತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕಿತ್ತು. ಟೈರ್ ಸಿಡಿದು ವಿಭಜಕಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದ ಲಾರಿ ಮತ್ತೆ ಹೊಸಪೇಟೆಯಿಂದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಕಡೆಗೆ ಬರುತ್ತಿದ್ದ ಟಿಪ್ಪರ್ಗೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆದಿದೆ. ವಿಆರ್ಎಲ್ ಲಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇಬ್ಬರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ದೇಹಗಳು ಛಿದ್ರವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಿದ್ದವು. ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಸೇಲ್ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಹೊತ್ತಿಕೊಂಡಿತ್ತು. ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬೆಂಕಿ ನಂದಿಸಿದರು.</p>.<p>ಘಟನಾ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠ ಡಾ.ರಾಮ್.ಎಲ್.ಅರಸಿದ್ದಿ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದರು. ಚೆಲ್ಲಾಪಿಲ್ಲಿಯಾಗಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳ ಅವಶೇಷಗಳು ಮತ್ತು ಮೃತದೇಹಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಲು ಪೊಲೀಸರು ಶ್ರಮಿಸಿದರು.</p>