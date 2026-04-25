ಅಡವಿರಾಯ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಇಂದು ಚಾಲನೆ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಅಡವಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣದೇವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಏ.25ರಿಂದ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಚಾಲನೆ ದೊರೆ ಯಲಿದೆ. ಮೇ 1ರಂದು ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ದಿನ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಜರುಗುವುದು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 8 ಗಂಟೆಗೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಅರ್ಚಕರ ನಿವಾಸದಿಂದ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣೇಶ ದೇವರ ಉತ್ಸವ ಮೂರ್ತಿಯನ್ನು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮೂಲಕ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಧನ್ವಂತರಿ ಹೋಮ, ಕಂಕಣ ಬಂಧನ, ಗರುಡಪಟ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಏ.25ರಂದು ಸಂಜೆ 6.30ರಿಂದ 'ಕಲಿಯುಗದಲ್ಲಿ ಹರಿನಾಮ ಸಂಕೀರ್ತ ನೆಯ ಮಹತ್ವ' ಕುರಿತು ಶ್ರೀಧರ ಆಚಾರ ಪುರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಸತ್ಯಪ್ರಮೋದಾಚಾರ ಪುರಾಣಿಕ ಅವರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ವಾಯುಸ್ತುತಿ ಪುನಃಶ್ಚರಣ, ಮಧು ಅಭಿಷೇಕ, ಪಂಚಾಮೃತ ಸೇವೆ, ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ, ಬಲಿ ಪ್ರದಾನ, ತೊಟ್ಟಿಲು ಸೇವೆ, ಹರಿವಾಣ ಸೇವೆ, ಪತ್ತಾ ಸೇವೆ ಮೊದಲಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆಯುವವು. ರಾಮೋಹಳ್ಳಿ ವಿಶ್ವಭೂಷಣ ತೀರ್ಥ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡುವರು.</p>.<p>ಏ.26ರಿಂದ 30ರವರೆಗೆ ಸಂಜೆ 6ಕ್ಕೆ ಶಶಾಂಕದಾಸ ಆಚಾರ ಮೊದಲಕರ್ ಅವರಿಂದ 'ಸುಂದರ ಕಾಂಡ' ಪ್ರವಚನ ನಡೆಯುವುದು. ಏ.28ರಂದು ರಾತ್ರಿ 8ಕ್ಕೆ ಅನಂತರಾಜ ಮಿಸ್ತ್ರಿ ದಾಸವಾಣಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಸಿಕೊಡುವರು. ಏ.29ರಂದು ಪುರುಷರಿಂದ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಪಾರಾಯಣ, ಮಹಿಳೆ ಯರಿಂದ ಕನ್ನಡ ಸುಂದರಕಾಂಡ ಹಾಗೂ ಮಧ್ವನಾಮ ಪಾರಾಯಣ ನೆರವೇರಲಿದೆ. ಏ.30ರಂದು ಸಂಜೆ ದುರ್ಗಾದೀಪ ನಮಸ್ಕಾರ ಪೂಜೆ, ದುರ್ಗಾ ಸುಳಾದಿ ಮತ್ತು ನರಸಿಂಹ ಸುಳಾದಿ ಪಾರಾಯಣ ನಡೆಯುವುದು ಎಂದು ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಶ್ವಸ್ಥ ಸಮಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ತಿಮ್ಮಪ್ಪಯ್ಯ ದೇಸಾಯಿ, ಅಡವಿರಾವ ತಿಕೋಟಿಕರ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>