ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಲ್ಲದ ಎಪಿಎಂಸಿ; ರೈತರ ಅರಣ್ಯರೋದನ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸಮಿತಿಯೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೈತರಿಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಇರಬೇಕು. ನೀರು, ನೆರಳು, ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಒಳಗೊಂಡ ಅಗತ್ಯ ಮೂಲಸೌಲಭ್ಯಗಳಿದ್ದರೆ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬರುವ ರೈತರು ಒಂದಷ್ಟು ನೆಮ್ಮದಿ ಕಾಣಲು ಸಾಧ್ಯ. ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ವಹಿವಾಟಿನೊಂದಿಗೆ ರೈತರಿಂದ ವರ್ಷಪೂರ್ತಿ ಮುಲಾಜಿಲ್ಲದೇ ಶುಲ್ಕ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಕನಿಷ್ಠ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಣ ಮರೆವು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತಿರುವ ಎಪಿಎಂಸಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದ ನಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಆಕ್ಷೇಪಗಳು ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

ಕೊಪ್ಪಳ, ಗಂಗಾವತಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಶುಲ್ಕ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುವ ಎಪಿಎಂಸಿ ಇದು. ಅದರಲ್ಲೂ ಬೇವಿನಬೀಜದ ಮಾರಾಟದ ವಿಷಯದಲ್ಲಂತೂ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲೇ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿಯಾಗಿ ರಾಜ್ಯದ ಅನೇಕ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಧಿಕ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೇವಿನ ಬೀಜ ಆವಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಬಂಧ ಅಂತರರಾಜ್ಯದವರೆಗೂ ವಿಸ್ತರಣೆಯಾಗಿದೆ.

ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ತೊಗರಿ, ಶೇಂಗಾ, ಸಜ್ಜೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನ ಗಳು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಬೀಜದ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಶುಲ್ಕ ಕೋಟಿ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ ಎಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊರತೆಯಿಲ್ಲ ಎಂದು ಕೊಂಡರೆ ಊಹೆ ತಪ್ಪಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವ ಅನುಕೂಲಗಳಿಲ್ಲದೆ ರೈತರು, ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಶ್ರಮಿಕರು ಇತರೆ ಜನರು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ಗೋಳು ಕೇಳೋರಿಲ್ಲ: ನಿತ್ಯ ನೂರಾರು ರೈತರು ಸಂದರ್ಶಿಸುವ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಇದು, ಮಹಿಳೆಯರೂ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಶೌಚಾಲಯ, ಮೂತ್ರಾಲಯದ ಸೂಕ್ತ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲ. ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಆಗುವ ಹಿಂಸೆ ಅಷ್ಟಿಷ್ಟಲ್ಲ. ಸೌಲಭ್ಯ ಕಲ್ಪಿಸದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಡವಳಿಕೆ ಅಮಾನವೀಯ. ಆದರೆ ಖರ್ಚಿನ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಎಲ್ಲ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀರು, ನೆರಳಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇಲ್ಲದೆ ಬಿಸಿಲಲ್ಲಿ ಬಸವಳಿಯುವಂತಾಗಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ರೈತರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ