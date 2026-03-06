ಕುಷ್ಟಗಿ| ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಅಕ್ರಮ: ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದ ಮೀನಮೇಷ

<p><strong>ಕುಷ್ಟಗಿ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಸಂತೆ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ನಕಲಿ ದಾಖಲೆಗಳ ಮೂಲಕ ಅನಧಿಕೃತ ಬಾಡಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಕ್ರಮ ಎಸಗಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿರುವವರ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮೀನ ಮೇಷ ಎಣಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಅಚ್ಚರಿ ತಂದಿದೆ.</p>.<p>2022ರ ಫೆ.4ರಂದು ಆಗಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ನೀಡಿರುವ ಆದೇಶ ಇದೆ. 12 (2034ರ ಫೆ.3ರವರೆಗೆ) ವರ್ಷಗಳ ವರೆಗೆ ಮಾಸಿಕ ₹2,600 ದಂತೆ ಬಾಡಿಗೆ, ₹1 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ಮೂರು ವರ್ಷಗಳಿಗೆ ಒಮ್ಮೆ ಶೇ 10ರಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಕರಾರು ಮಾಡಿರುವ ಆದೇಶ ಪತ್ರ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಪುರಸಭೆಯಲ್ಲಿನ ದಾಖಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸಭೆಯಲ್ಲೂ ಈ ವಿಷಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವಾಗದಿರುವುದು, ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆಸದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿರುವುದು ಮತ್ತು ಎಂಟೂ ಮಳಿಗೆಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದ ಒಟ್ಟು ₹8 ಲಕ್ಷ ಠೇವಣಿ ಹಣವೂ ಜಮೆಯಾಗದಿರುವುದು, ಈ ಎಲ್ಲ ಲೋಪಗಳ ಕುರಿತು ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ವಿಶೇಷ ವರದಿ ಮೂಲಕ ಅಕ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲಿತ್ತು.</p>.<p>ನಂತರ ತನಿಖೆಗೆ ಮುಂದಾದ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಹಿಂದಿನ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗೆ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿತ್ತು. ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮ ಇರುವುದು, ಲಕ್ಷಾಂತರ ಠೇವಣಿ ಹಣ ಪುರಸಭೆಗೆ ಸಂದಾಯವಾಗದಿರುವುದನ್ನು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಗುರುತಿಸಿತ್ತು. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿ ವರ್ಷವಾಗುತ್ತ ಬಂದರೂ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ತಾರ್ಕಿಕ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಮತ್ತು ಜಿಲ್ಲಾ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೋಶ ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆಯೂ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ವಾಸವಾಗಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ನಡೆಸಿ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಬಾಡಿಗೆಗೂ ನೀಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಅಸಮಾಧಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಮಣಿದಿರುವ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ಕೇವಲ ಪತ್ರ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕಾಲಹಣ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ಠಿಕಾಣಿ ಹೂಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಪುರಸಭೆಗೆ ಇರುವ ಅಡ್ಡಿಯಾದರೂ ಏನೆಂಬುದನ್ನು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲಿ ಎಂದು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜಾವಾಣಿಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಠೇವಣಿ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಓರ್ವ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷನಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮೂಲಗಳಿಂದ ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>