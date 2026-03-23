ಈದ್‌-ಮಿಲನ್‌ ಸೌಹಾರ್ದ ಕೂಟ ಇಂದು

ಕುಷ್ಟಗಿ: ರಂಜಾನ್ ಮಾಸಾಚರಣೆ, ಈದ್ ಉಲ್ ಫಿತ್ರ್ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಸಮಾರೋಪಗೊಂಡಿದ್ದು, ಸಂತಸ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಮದೀನಾ ಮಸೀದಿ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಮದೀನಾ ಓಣಿಯ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಂದ ಮಾ. 23ರಂದು ಸಂಜೆ 4.30ಕ್ಕೆ 'ಈದ್ ಮಿಲನ್ ಸಹಾರ್ದ ಕೂಟ' ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾದೆ.</p>.<p>ಮೌಲಾನಾ ಹಾಫೀಜ್ ರಿಜ್ವಾನ್ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಉದ್ಘಾಟಿಸುವರು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಾಡಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹಸನಸಾಬ್ ದೋಟಿಹಾಳ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸುವರು. ಮಾಜಿ ಶಾಸಕರಾದ ಕೆ.ಶರಣಪ್ಪ, ಅಮರೇಗೌಡ ಬಯ್ಯಾಪುರ, ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ ಇತರರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಶಾಮೀದ್ ಮದ್ಗಾರ್ ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>