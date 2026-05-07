ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸಸಿ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಸವಾಲು

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೆಡೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಬೇಸಿಗೆ ಪ್ರಕೋಪ ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ಬಾರದ ಮಳೆ. ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುವುದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿರುವ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲಿನ ಸಂಗತಿಯೂ ಹೌದು.

ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪ್ರಮುಖ ರಾಜ್ಯ ಹೆದ್ದಾರಿಗಳು, ಜಿಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆ ಹಾಗೂ ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳ ಬದಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಹಸ್ರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಿದೆ. ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಬೇವು, ಅರಳೆ, ಹೊಂಗೆ, ಬಸರಿ ಗಿಡಗಳೂ ಸೇರಿವೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷದ ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಸುತ್ತಲೂ ಮುಳ್ಳು ಕಟ್ಟಿ, ಸಸಿಗಳು ಉರುಳದಂತೆ ಆಸರೆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಅವುಗಳ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ಎರಡೂ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕದಿದ್ದರೆ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಬರುವ ಜೂನ್ ಮಳೆಗಾಲದವರೆಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡುವುದು ಇಲಾಖೆಗೆ ಸವಾಲಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಿದೆ.

ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರಿಂದ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ ಸಸಿಗಳ ಪೈಕಿ ಶೇಕಡ 80-90ರಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಉಳಿಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಬಾಡುತ್ತಿವೆ. ಮುಂದಿನ ಮಳೆ ಆಗುವವರೆಗೂ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಜೋಪಾನವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹೆಣಗಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಬಾಡಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಒಂದು ವರ್ಷದ ಅವಧಿಯ ಪ್ರತಿ ಸಸಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ 50-150 ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಾರಿಯಂತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಕಳೆದ ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವತಿಯಿಂದ ಸುಮಾರು 20 ಸಾವಿರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದು ಶೇ 10-20ರಷ್ಟು ಸಸಿಗಳು ಹಾಳಾಗಿವೆ. ಬೇಸಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಳೆ ಇಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ನೀರುಣಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರು ಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಂಡರ್ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಟ್ಯಾಂಕರ್ ಮಾಲೀಕರೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪಂದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಗುತ್ತಿಗೆ ಪಡೆದವರು ನೀರು ಹಾಕಿದರೊ ಇಲ್ಲವೊ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ವಲಯ ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಶಿವರಾಜ ಮೇಟಿ. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷದ ಗುತ್ತಿಗೆ ಟ್ಯಾಂಕರ್ಗಳನ್ನು ಏಪ್ರೀಲ್, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕುತ್ತೇವೆ ಎಂದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ