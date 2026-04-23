ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನಕ್ಕೂ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಕೊಕ್ಕೆ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಹಣ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತ ಬಂದಿರುವ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗೆ (ಜಿವಿಪಿ) ಜೆಸ್ಕಾಂನಿಂದ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯ ದೊರಕದಿರುವ ಕುರಿತು ಮತ್ತಷ್ಟೂ ಸಂಗತಿಗಳು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿವೆ.ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆ ಆದೇಶ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದ್ದರೂ ಜಿವಿಪಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಖಚಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.

ನ್ಯಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಗ್ರಾಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದಲೂ ಸಾತ್ವಿಕ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತ ಮತ್ತು ಮನವಿಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತ ಬಂದರೂ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿವಿಪಿಗಳನ್ನು ನಿಕೃಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದುಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿವೆ.

ಹಿಂದಿನ ಆದೇಶದಂತೆ ಜಿವಿಪಿಗಳಿಗೆ ಕನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಖಚಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ₹17,320 ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪಿನ (ರಿಟ್ ಅಪೀಲ್ ಸಂಖ್ಯೆ 34/2021) ಅನ್ವಯ ಜಿವಿಪಿಗಳ ಸೌಲಭ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕನಿಷ್ಠ ಖಚಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದವನ್ನು ₹ 20,500 ಮತ್ತು ಸಮವಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ವಾರ್ಷಿಕ ₹ 3000 ನೀಡಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಇಂಧನ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಶಾಂತಾರಾಮ ಅವರು ಈ ವರ್ಷದ ಫೆ.17 ರಂದು ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸಿದ್ದರು. ಅದರ ಪ್ರತಿ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಆದರೆ ಆದೇಶ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದು ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕಳೆದರೂ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ವಿತರಿಸದ ಕಾರಣ ಜಿವಿಪಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿಯೇ ಕರ್ತವ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಇದೇ ಆದೇಶ ಜೆಸ್ಕಾಂ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಎಲ್ಲ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಲಬುರಗಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಕನಿಷ್ಠ ಖಚಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನವನ್ನೂ ವಿತರಿಸಲಾಗುತ್ತ ಬರಲಾಗಿದೆ. ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ನಾಲ್ಕೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇನ್ನೂ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜಿವಿಪಿಗಳು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ' ಬಳಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿಂತೆ ಜೆಸ್ಕಾಂ ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದ ಲೆಕ್ಕ ನಿಯಂತ್ರಣಾಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಗಂಗಾವತಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿದರೆ ಅವರಿಂದ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಹೇಳಿಕೆಗಳು ಬಂದವು. ಕನಿಷ್ಠ ಖಚಿತ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಧನ ಹೆಚ್ಚಿಸಿರುವುದು ಜಿವಿಪಿಗಳಿಗೆ ಫೆ.1 ರಿಂದ ಪೂರ್ವಾನ್ವಯವಾಗಲಿದ್ದು ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಗೆ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರ ಹಣ ವಿತರಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ಜಿವಿಪಿಗಳು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಸಹಿತ ಸೂಕ್ತ ಬಿಲ್ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಜೆಸ್ಕಾಂ ಗಂಗಾವತಿ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿಯ ಲೆಕ್ಕಶಾಖೆಯ ರಫಿಕ್ ಅಹ್ಮದ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿ ವಲಯದಲ್ಲಿ ಆಗುತ್ತಿರುವ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅನ್ಯಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದರೆ 'ಅಲ್ಲಿಯ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ರಿ' ಎಂದಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಬಂದಿತು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260423-35-1975337500