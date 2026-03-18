ಕುಷ್ಟಗಿ ಪುರಸಭೆ ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ| ಕಡಿಮೆ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಹರಾಜು: ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿ

ನಿಯಮ ಉಲ್ಲಂಘನೆ, ಬಿಡ್‌ದಾರರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿ
ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:19 IST
Last Updated : 18 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 4:19 IST
ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಳಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಮತ್ತು ಅವರ ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರವಾನಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮುಂದಾಗಲಿ.
ಮುತ್ತುರಾಜ, ಕಟ್ಟಿಮನಿ ನಿವಾಸಿ
ವಾಣಿಜ್ಯ ಮಳಿಗೆ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಆಡಳಿತಾಧಿಕಾರಿ (ಉಪ ವಿಭಾಗಾಧಿಕಾರಿ) ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪಡೆಯಬೇಕಿದೆ
ವೆಂಕಪ್ಪ ಬೀಳಗಿ, ಪುರಸಭೆ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ
ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ₹10 ಸಾವಿರದಿಂದ 20 ಸಾವಿರ ಕೊಡುತ್ತೇವೆಂದರೂ ಮಳಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪುರಸಭೆ ಮಳಿಗೆಗಳು ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಬಾಡಿಗೆಗೆ ಹರಾಜಾಗಿರುವುದು ಅನುಮಾನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ
ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ವ್ಯಾಪಾರಿ
‘ವರ್ತಕರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗಿ’
ಮಳಿಗೆಗಳ ಬಹಿರಂಗ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಗಾಳಿಗೆ ತೂರಲಾಗಿದೆ. ಹೆಸರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಿಡ್‌ ಕೂಗಿದವರು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳೇ ಅಲ್ಲ ಆದರೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ದರಕ್ಕೆ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ, ನಿಗದಿತ ವ್ಯಾಪಾರ ಉದ್ದೇಶ ಹೊಂದಿರದ ಬೇನಾಮಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಳಿಗೆಗಳನ್ನು ಕೊಡಲು ಒಳ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಸರ್ಕಾರದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮಣ್ಣೆರಚಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಗೆ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿ ನಡೆಸಿರುವ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ರದ್ದುಪಡಿಸಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಪುನಃ ನಡೆಸಲು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕು ಮತ್ತು ತಪ್ಪು ಎಸಗಿರುವ ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
