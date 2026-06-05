ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ತಟದಲ್ಲೊಂದು ‘ವೃಕ್ಷೋದ್ಯಾನ’

<p><em>ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರದ ಇಲಾಖೆಗಳು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಪಟ್ಟಣದ ಸನಿಹದ ಮದಗಟ್ಟಿ ಬಳಿಯ ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶ ನಿದರ್ಶನದಂತಿದೆ. ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳೇ ತುಂಬಿದ್ದ ಪ್ರದೇಶ ಈಗ ತರಹೇವಾರಿ ಗಿಡಗಳಿಂದ ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಇಲಾಖೆಗೆ ಸೇರಿದ್ದ ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದ ಕೆರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದರಿಂದ ಕೇವಲ ಆರೇಳು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿಯ ಚಿತ್ರಣವೇ ಬೇರೆಯಾಗಿದೆ. ಜನಸಮೂಹದ ಜಾಗೃತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಕೆರೆಯಲ್ಲಿನ ಜಲರಾಶಿ ಒಂದೆಡೆಯಾದರೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಕೆರೆ ಏರಿ ಬಯಲು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇವು, ಬಸರಿ, ಅರಳೆ ಮರಗಳು ಆಳೆತ್ತರ ಬೆಳೆದು ಹಸಿರುವ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸಮೃದ್ಧಗೊಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ಜವುಳ ಮಣ್ಣಿನ ಏರಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳೇನು ಬೆಳೆದಾವು ಎಂದೆ ಹುಬ್ಬೇರಿಸಿದ್ದ ಬಹುತೇಕ ಜನ ಈಗ ಬೆರಗಾಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ನಿಂತಿವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ವಿವಿಧ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಅಪವಾದಕ್ಕೊಳಗಾಗುತ್ತಿರುವ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯನ್ನು ಅಪವಾದಿಂದ ದೂರ ಮಾಡುವಂತಿದೆ. ಕೆರೆ ಏರಿಗೆ ಕೆಂಪು ಮಿಶ್ರಿತ ಮಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು 2019ರಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಸದ್ಯ ಗಿಡಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರೂ ಗಿಡಗಳು ಜವುಳು ನೆಲ ಒಡ್ಡಿದ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿನಿಂತು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹೊಂದಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿಯೇ ಸರಿ.</p>.<p>ಬೈಗು ಬೆಳಗಿನ ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿದರೆ ಪಕ್ಷಿ ಸಂಕುಲದ ಕಲರವದ ಮಧ್ಯೆ ಮೈಮನ ಪುಳಕಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸುಡುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ತಂಪಾದ ನೆರಳು ಕೆರೆಯ ಅಲೆಗಳ ಏರಿಳಿತ ಮನಕ್ಕೆ ಮುದನೀಡುವಂತಿರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಸೋನೆ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಮಲೆನಾಡಿನ ಅನುಭವ ಬೇರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಮದ್ಯವ್ಯಸನಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ಹೀಗೆ ಸದ್ದು ಗದ್ದಲವಿಲ್ಲದ ಇಲ್ಲಿಯ ಪರಿಸರ ಜಗದ ಜಂಜಾಟದಿಂದ ಬಸವಳಿದ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹಿತಾನುಭವ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೊಸರೂಪ: ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ತಟದಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷದ ಹಿಂದೆ ಹೊಸದಾಗಿ ₹2 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಾದರಿ ಎಂಬಂತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಂಡ ಉದ್ಯಾನ ದಾರಿಹೋಕರನ್ನು ಕಣ್ಮನ ಸೆಳೆಯದೇ ಇರುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಒಂದೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬಾರದ್ದೆಲ್ಲ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು.</p>.<p>ಕಳಕಳಿ ಮೆರೆದ ಪಟ್ಟಣದ ಪರಿಸರಪ್ರಿಯ ಗೆಳೆಯರ ಬಳಗದ, ಪೊಲೀಸ್ ಇತರೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅವಿರತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಫಲವಾಗಿ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಹೊಸರೂಪ ಬಂದಿದೆ. ಕೂಲಿಕಾರ್ಮಿಕರಂತೆ ಶ್ರಮವಹಿಸಿದ ಕೊರಡಕೇರಾ ಗ್ರಾ.ಪಂ. ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೊಲೀಶಿ, ಪರಿಸರ ಹಾಳುಗೆಡುವವರಿಗೆ ಪರೋಕ್ಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಸಂದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವತಃ ಶ್ರಮದಾನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದ ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ, ಪತ್ರಕರ್ತ ಮಂಜುನಾಥ ಮಹಾಲಿಂಗಪುರ ಹೆಸರು ಇಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖನೀಯ ಎಂಬ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮದಲಗಟ್ಟಿಯ ಹನುಮಂತ, ನೀರುಗಂಟಿ ಕನಕಪ್ಪ ಮೋಡಿಕಾರ ಇತರರದು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260605-35-703235306</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>