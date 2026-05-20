ಕುಷ್ಟಗಿ ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಬೇಕಿದೆ ಜನಜಾಗೃತಿ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪುರಸಭೆ ಮತ್ತು ಸದಸ್ಯರಾದವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈವೇಳೆಗೆ ಪಟ್ಟಣವು ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಕುಷ್ಟಗಿಗೆ 'ಉದ್ಯಾನ ನಗರ' ಎಂಬ ವಿಶೇಷಣ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಲ್ಲ.

'ಮಕ್ಕಳು, ಮಹಿಳೆಯರು, ವೃದ್ಧರು, ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು.. ಹೀಗೆ ಮನ ಹಗುರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸುಂದರ ವಿಹಾರ ತಾಣಗಳು ಕಣ್ಣಿಗೆ ಮುದ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಬರೀ ಕಲ್ಪನೆಯಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗಗಳೆಲ್ಲ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ಆಸಕ್ತಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿಲ್ಲ.

ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿಷಯ ತೆಗೆದರೆ ಸಾಕು ನಾಗರಿಕರಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಮಡುಗಟ್ಟಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹುರಿಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವಸತಿ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಿಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಬಳಕೆಗೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಜಾಗ ತೆಗೆದಿರಿಸುವುದರ ಸರ್ಕಾರದ ಉದ್ದೇಶವಾದರೂ ಏನು ಮತ್ತು ಅದು ವಾಸ್ತವದಲ್ಲಿ ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಜನರ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರವಿಲ್ಲ. ದಶಕಗಳಿಂದಲೂ ಉದ್ಯಾನ ಉಳಿಸಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸುವ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಮುಂದಡಿ ಇಟ್ಟರೂ ಕಾಲು ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಎಳೆಯುತ್ತ ಬಂದವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಎನ್ನುವ ಅತೃಪ್ತಿ ಜನರಲ್ಲಿದೆ.

ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉದ್ಯಾನದ ಮಾತೆತ್ತಿದರೆ ಥಟ್ಟನೇ ನೆನಪಾಗುವುದು 4 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದ ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ತಟದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಾನ. ಆದರೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿಯೇ ಪುರಸಭೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ 200 ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗಗಳಿದ್ದರೂ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರೂ ದನಿ ಎತ್ತುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೆಲ ವರ್ಷ ಇದ್ದು ಹೋಗುವವರು. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿಯೇ ಜೀವನ ಸವೆಸುವ ಪುರಸಭೆ ಇತರೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳಿಗಾದರೂ ಕಳಕಳಿ ಇರಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅಧಿಕಾರ ಬಳಕೆಯಾದದ್ದು ಸ್ವಾರ್ಥಪರ ಚಿಂತನೆಗೆ ಮಾತ್ರ ಎನ್ನುವ ಆರೋಪ ನಾಗರಿಕರದ್ದಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಉದ್ಯಾನ ಜಾಗಗಳು ಗಬ್ಬೆದ್ದು ಕೊಳಚೆ ಗುಂಡಿ, ಕಸ ಸಂಗ್ರಹ, ವಾಹನ ನಿಲುಗಡೆಗೆ, ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಾಗಿವೆ. ಉಳಿದೆಡೆ ಮುಳ್ಳುಕಂಟಿಗಳು ಬೆಳೆದಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260520-35-418599798