ಕುಷ್ಟಗಿ ಪಿಂಚಣಿ ಸ್ಥಗಿತದಿಂದ ವೃದ್ಧರಿಗೆ ವನವಾಸ; ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ಅಲೆದಾಟ

<p><em>ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ</em></p>.<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ತಾಂತ್ರಿಕ ಹಾಗೂ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಭದ್ರತಾ ಯೋಜನೆಗಳ ಪಿಂಚಣಿಗಳು ಪಾವತಿಯಾಗದೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಪರದಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಇಲ್ಲಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿಗೆ ನಿತ್ಯವೂ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಸಂಧ್ಯಾಸುರಕ್ಷಾ, ವೃದ್ಯಾಪ್ಯ ವೇತನ, ವಿಧವಾ ವೇತನ, ಅಂಗವಿಲರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಸರ್ಕಾರದ ಮಾಸಾಶನವನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, 3-5 ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಸಾಶನದ ಹಣವನ್ನು ಜಮಾ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಇವರಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ಅನರ್ಹರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಅರ್ಹರಿದ್ದರೂ ಮಾಸಾಶನ ಬಾರದೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟದ ಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಬರುವ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಬಳಿ ಜಮಾಯಿಸಿ ಮಾಸಾ ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಂಥವರ ಪೈಕಿ ಕೆಲ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಅಳಲು ತೋಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಹೀಗೆ; ‘ಸುಮಾರು 40 ಕಿಮೀ ದೂರದ ಕಲ್ಲಗೋನಾಳದಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಹನುಮಪ್ಪ ಬದುಕಿನ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಐದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಸಂಧ್ಯಾಸುರಕ್ಷಾ ಹಣ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಕೈಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿಯಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ನಡೆದಾಡಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗಿದ್ದೇನೆ. ಈವರೆಗೂ ಮಾಸಾಶನ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂದರು. ಕಲಾಲಬಂಡಿಯ ಹನುಮಂತಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಕಣ್ಣು ಕಾಣಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾಸಾಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಲೆದಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ಪರಿಹಾರ ದೊರೆತಿಲ್ಲ. ಹುಲಿಯಾಪುರದ ಲಾಲಸಾಬ್ ಅವರಿಗೆ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಗೆ ಪೆಟ್ಟಾಗಿ ದುಡಿಯಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಅಂಗವಿಕಲ ಮಾಸಾಶನ ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಹನುಮನಾಳದ ವೃದ್ಧೆ ಹನುಮವ್ವ, ಬಸಮ್ಮ, ಶಾಡಲಗೇರಿಯ ಬಸಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಹತ್ತಾರು ಜನರದ್ದು ಒಂದೇ ಕೂಗು ಬೇಗ ಮಾಸಾಶನ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಿ ಪುಣ್ಯ ಕಟ್ಟಿಕೊಳ್ಳಿ ಎಂಬುದು.</p>.<p>ಕಾರಣ ಏನು?: ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಅಪಾರ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನರು ಅನರ್ಹರಾಗಿರುವುದು ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ತಾಲ್ಲೂಕು ಅಥವಾ ಜಿಲ್ಲೆಯದ್ದಲ್ಲ. ಸಂಧ್ಯಾ ಸುರಕ್ಷಾ ಯೋಜನೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ವಯಸ್ಸು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು, ಎಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹೊಂದಿರುವುದು, ಆದಾಯದ ಮಿತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುವುದು ಇಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಅನರ್ಹ ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಎಂದು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿ ಮಾಸಾಶನ ಪಾವತಿಯನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಫಲಾನುಭವಿಗಳ ಮಂಜೂರಾತಿ ರದ್ದಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಕಚೇರಿ ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 53,544 ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ವಿವಿಧ ಮಾಸಾಶನ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಪೈಕಿ 16,510 ಜನರ ಹಣ ಪಾವತಿಯನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದಲೂ ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಚಾರ ಸರ್ಕಾರದ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ಅಥವಾ ರದ್ದುಪಡಿಸುವ ತೀರ್ಮಾನ ಸರ್ಕಾರದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಮಾನದಂಡಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದು ಫಲಾನುಭವಿಗಳು ಇನ್ನೂ 2 ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-35-473418889</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>