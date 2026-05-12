ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪುರ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಮರಳು ದಂಧೆ ಕಾಟ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರ ಮಾರ್ಗವಾಗಿ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳ ಓಡಾಟ ಮಿತಿ ಮೀರಿದ್ದು ಗ್ರಾಮದ ಜನ ನಿದ್ದೆಗೆಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ ಎಂದು ದೂರಲಾಗಿದೆ.

ಕುಷ್ಟಗಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತೆಮ್ಮಿನಾಳ, ಮೆತ್ತಿನಾಳ, ಕನಕಗಿರಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಯತ್ನಟ್ಟಿ, ಬುನ್ನಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿತರೆ ಕಡೆಗಳಿಂದ ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಗೆ ಭಾರಿ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮರಳು ಸಾಗಿಸುವ ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಪುರ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಎನ್ನದೆ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ಇದರಿಂದ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾಹನಗಳು ಸಂಚಾರ ಮಾಡದಷ್ಟು ಹಾಳಾಗಿವೆ ಎಂದು ಈ ವಿಷಯ ಕುರಿತು ಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಹಾಲಪ್ಪ ಅರಳಳ್ಳಿ ಎಂಬುವವರು ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ವಾಹನಗಳ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಮಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆಯನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕಳ್ಳ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುತ್ತಿವೆ. ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಗುಂಡಿಗಳು ನಿರ್ಮಾಣಗೊಂಡಿವೆ. ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಕೆಸರು ಗದ್ದೆಯಂತಾಗುತ್ತವೆ. ಇತರೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನಿಂದ ಜನರ ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹದಗೆಡುತ್ತಿದೆ. ವಾಹನಗಳ ಭರಾಟೆಯಿಂದ ಜನ ನೆಮ್ಮದಿ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ವೃದ್ಧರು, ಮಕ್ಕಳು ತೀವ್ರ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಅಕ್ರಮ ಮರಳು ಸಾಗಣೆ ಮತ್ತು ರಸ್ತೆಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವುದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ತಹಶೀಲ್ದಾರರಿಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅನೇಕಬಾರಿ ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗಿದೆ. ಲಾರಿಗಳ ಓಡಾಟದಿಂದ ಬೇಸತ್ತು ಹತ್ತಾರು ಬಾರಿ ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮರಳು ಗಣಿಗಾರಿಕೆ ಹಿಟಾಚಿ, ವಾಹನಗಳು, ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಜಾಗ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಅಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಗಣಿ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಶಾಮೀಲಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಲೋಕಾಯುಕ್ತದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಿಸಿರುವ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಪ್ಪ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260512-35-980293642