ಕುಷ್ಟಗಿ: ‘ರಾಮ ಹನುಮ ಜ್ಯೋತಿ’ಗೆ ಸ್ವಾಗತ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಹನುಮ ಮಾಲಾಧಾರಿಗಳ ಶೋಭಾಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲು ಹೊರಟಿರುವ 'ರಾಮ ಹನುಮ ಜ್ಯೋತಿ' ಯಾತ್ರೆ ವಾಹನಕ್ಕೆ ಸೋಮವಾರ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ವಿಜಯಪುರದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿದ ವಾಹನವನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಟೋಲ್ಗೇಟ್ ಬಳಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಂತರ ಬೈಕ್ ಜಾಥಾ ಮೂಲಕ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಕರೆತರಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ಯುವ ಮೋರ್ಚಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಉಮೇಶ ಯಾದವ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಹೋದ ಕಡೆಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ರಾಮ ಹನುಮ ಜ್ಯೋತಿಗೆ ಜನರಿಂದ ಸ್ವಾಗತ ದೊರೆಯುತ್ತಿದೆ. ರಾಮನ ನಾಡಿನಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಜ್ಯೋತಿ ಈ ಭಾಗದ ಜನರಿಗೆ ದೊರೆತಿರುವು ಪುಣ್ಯ. ಮುಂದೆ ಈ ಜ್ಯೋತಿ ವಾಹನ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಪುತ್ತೂರಿನವರೆಗೂ ಸಂಚರಿಸಲಿದೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಚಂದ್ರಶೇಖರ ಹಲಗೇರಿ, ಕೆ.ಮಹೇಶ್, ಸಂಗನಗೌಡ ಜೆನರ್, ಶುಕಮುನಿ ಗುರುವಿನ, ರವಿಕುಮಾರ ಹಿರೇಮಠ, ದೊಡ್ಡಬಸವ, ಬಸವರಾಜ ಗುಡದೂರು, ಪ್ರಭುಶಂಕರಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಶರಣು ವಡ್ಡಿಗೇರಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260331-35-763358851</p>