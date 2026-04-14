ಹಗರಣದ ಕಡತ ಹೊತ್ತೊಯ್ದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು?

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಇಲ್ಲಿಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮತ್ತು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದ ಪ್ರಮುಖ 92 ಕಡತಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮನೆ ಸೇರಿದ್ದ ಘಟನೆ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದು ಉಪ ವಿಭಾಗದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಈ ಅಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಆರೋಪ ಕೇಳಿ ಬಂದಿವೆ.

2019-20ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದ್ದ ಎಂಜಿ ನರೇಗಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಸೇರಿದ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಡತಗಳು ಇವು ಎಂಬುದು ತಿಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂಗಳ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬೋಗಸ್ ಬಿಲ್ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕಳಪೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಪ್ರಕರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಈ ಕಡತಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಳಿ ಹೋಗಿದ್ದು ಹೇಗೆ? ಮತ್ತು ಯಾಕೆ ಎಂಬುದು ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸ ಒದಗಿಸಿದೆ.

ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ಕಡತಗಳನ್ನು ಸ್ವತಃ ಕಚೇರಿ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನಃ ಕಚೇರಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸದ ಕಾರಣ ಕೆಲ ದಿನಗಳ ಹಿಂದಷ್ಟೇ ಪಟ್ಟಣದ ಹೋಟೆಲ್ ಬಳಿ ಆರ್ಡಬ್ಲೂಎಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಮಧ್ಯೆ ವಾಗ್ವಾದ ನಡೆದ ನಂತರ ಕಡತಗಳು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರ ಬಳಿ ಇರುವುದು ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.

ಈ ವಿಷಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ನೈರ್ಮಲ್ಯ ಇಲಾಖೆ ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೂ ಬಂದಿದ್ದು ಕಡತಗಳನ್ನು ತಂದೊಪ್ಪಿಸುವಂತೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇಲ್ಲಿಯ ಉಪ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ತಾಕೀತು ಮಾಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರದವರೆಗೂ ಕಡತಗಳು ವಿಭಾಗೀಯ ಕಚೇರಿ ತಲುಪಿರಲಿಲ್ಲ.

ಆಗಿದ್ದೇನು?: ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳ ಹಗರಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಯಲ್ಲಿನ ಸರಣಿ ವಿಶೇಷ ತನಿಖಾ ವರದಿಗಳು ಪ್ರಕಟವಾಗಿ ಸರ್ಕಾರದ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದವು. ನಂತರವಷ್ಟೇ ಇಲಾಖೆ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸಿ ಇಲಾಖೆಯ ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಿರುದ್ಧ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಮೊಕದ್ದಮೆ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.

ಪಾವತಿಗೆ ಕೊಕ್ಕೆ: ಹಗರಣ ಗಂಭೀರ ಸ್ವರೂಪ ಪಡೆದ ನಂತರ ರಾಜ್ಯದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ತಂಡದ ಮೂಲಕ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂಗಳ ವಾಸ್ತವ ಸ್ಥಿತಿ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಬಹುತೇಕ ಚೆಕ್ಡ್ಯಾಂಗಳು ಕಳಪೆಯಾಗಿದ್ದು ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ (ವೆಂಡರ್ಸ್) ಪಾವತಿಯಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಬಿಲ್ಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಕೊಕ್ಕೆಹಾಕಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಆರು ವರ್ಷ ಕಳೆದರೂ ನೂರಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿದವರಿಗೆ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತಡೆಹಿಡಿಯಲಾಗಿದೆ.

92 ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಸರ್ಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿ ಪೂರೈಸಿದ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರಿಗೆ ಪಾವತಿಸಬೇಕಿರುವ ಮೊತ್ತ ₹8 ಕೋಟಿಗೂ ಅಧಿಕ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಣ ಪಾವತಿಸುವಂತೆ ಗುತ್ತಿಗೆದಾರರು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ, ಧರಣಿ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಒತ್ತಡವೂ ಹೆಚ್ಚಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈವರೆಗೂ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಯಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260414-35-2021968063