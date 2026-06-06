‘ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿ’

<p>ಕುಷ್ಟಗಿ: ‘ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಬಗೆಗಿನ ಕಾಳಜಿಯು ಮಾತಿಗಿಂತ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಬೇಕಿದೆ’ ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಆರ್.ಮಂಜುನಾಥ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಸಮೀಪದ ನಿಡಶೇಸಿ ಕೆರೆ ತಟದಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ‘ವಿಶ್ವ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆ’ ನಿಮಿತ್ತ ಕಾನೂನು ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ, ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ವಕೀಲರ ಸಂಘ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ತೋಟಗಾರಿಕೆ, ಕೊರಡಕೇರಾ ಪಂಚಾಯಿತಿ, ಉದ್ಯಾನವನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಸಮಿತಿ, ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ, ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಗಳ ವತಿಯಿಂದ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದ್ದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಔಷಧ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>‘ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ದಾಳಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಪರಿಸರದ ಅಸಮತೋಲನ ಉಂಟಾಗಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಇದೇ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುವ ಅಪಾಯ ಕಣ್ಮುಂದಿದೆ. ಸೂರ್ಯನನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಮ್ಮ ಹಸಿರುವಲಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಚಿಂತನೆ ನಡೆಸಬೇಕು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿನ ಅರಿವನ್ನು ಜಾಗೃತಗೊಳಿಸಲು ನಡೆಯುವ ಪರಿಸರ ದಿನ ಸಾಂಕೇತಿಕವಾಗಿದ್ದರೂ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜನರಲ್ಲಿ ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಜನ್ಮದಿನ, ಹಬ್ಬ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ದಿನಗಳಂದು ಸಸಿಗಳನ್ನು ನೆಟ್ಟು ಪೋಷಿಸಬೇಕು’ ಎಂದು ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ವೈದ್ಯ ಡಾ. ಕೆ.ಎಸ್.ರಡ್ಡಿ ಮಾತನಾಡಿ, ‘ಕುಷ್ಟಗಿ ಆದರ್ಶ ಪಟ್ಟಣ ಆಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಕನಸು ನನಸಾಗಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಬೆಳೆಯುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗುವಿಗೆ ನಮ್ಮೂರು ಚೆಂದ ಎನ್ನುವ ಅಭಿಮಾನ ಬೆಳೆಯಬೇಕಾದರೆ ಹಸಿರು ಪರಿಸರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಾದ ಎಂ.ಎಲ್.ಪೂಜೇರಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಚೌವಳಗಿ, ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಗುರುರಾಜ ಛಲವಾದಿ, ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ, ದೇವೇಂದ್ರಪ್ಪ ಬಳೂಟಗಿ, ಡಾ.ರವಿ ಕುಮಾರ ದಾನಿ, ಡಾ.ಪಿ.ಎಂ.ಪಾರ್ವತಿ, ಡಾ.ಸಂಗಮೇಶ, ಡಾ.ಬಸವರಾಜ ವಸ್ತ್ರದ, ಎಲ್.ರಾಯನಗೌಡ, ಇಂದಿರಾ ಸುಹಾಸಿನಿ, ವಕೀಲರ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಚ್.ಆರ್.ನಾಯಕ, ಪಿಎಸ್ಐ ಹನುಮಂತಪ್ಪ ತಳವಾರ, ಅರಣ್ಯಾಧಿಕಾರಿಗಳಾದ ಶಿವರಾಜ ಮೇಟಿ, ಜಿ.ಶಿವಕುಮಾರ, ಪಿಡಿಒ ಶ್ರೀಶೈಲ ಪೊಲೇಶಿ, ವೀರೇಶ ಬಂಗಾರಶೆಟ್ಟರ, ಬಿ.ಎಂ. ಜೋಷಿ, ಮಹಾಂತಯ್ಯ ಅರಳೆಲೆಮಠ, ಶಾರದಾ ಶೆಟ್ಟರ, ವಂದನಾ ಗೋಗಿ, ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು, ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಅನ್ನದಾನೇಶ್ವರ ಕಾಲೇಜು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಗ್ಲೋಬಲ್ ಕಿಡ್ಸ್ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಸಸಿ ನೆಡುವ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯರ ಸಂಘ ಹಾಗೂ ಉದ್ಯಾನ ಪುನಶ್ಚೇತನ ಸಮಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ವಿವಿಧ ಜಾತಿಯ ಔಷಧ ಮತ್ತು ಹಣ್ಣಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ನಾಟಿ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಎಸ್ವಿಸಿ ಸಂಸ್ಥೆ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿಜಯಚಂದ್ರಶೇಖರ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಸಿಇಒ ಜಗದೀಶ ಅಂಗಡಿ, ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಸಿ. ತಿಪ್ಪಾಶೆಟ್ಟಿ, ಮಹದೇವ ಮಧಾಳೆ, ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಸುರೇಶ ಹೊಸಮನಿ, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಉಪನ್ಯಾಸಕರು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಕೇಸೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ತಾ.ಪಂ ಇಒ ಅಮರೇಶ ಯಾದವ, ನೆಲ, ಜಲ ಪರಿಸರ ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವ ಕುರಿತು ಅನಿಸಿಕೆ ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಂದಕೂರು ಗ್ರಾಮದ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲೆಯಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರ ದಿನಾಚರಣೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯಶಿಕ್ಷಕ ಬಸವರಾಜ ಗುರಿಕಾರ, ಸಹಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಕಿಶನರಾವ್ ಕುಲಕರ್ಣಿ, ಶಿಲ್ಪಾ ಅಂಗಡಿ, ಶ್ರೀದೇವಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ ಹಾಗೂ ಶಿವಲೀಲಾ ಮೇದಿನಾಪುರ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯ ಮಹತ್ವ ಕುರಿತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಗ್ರಾ.ಪಂ ಸದಸ್ಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು, ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಶಾಲಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ನೆಡಲಾದ ಸಸಿಗಳ ಆರೈಕೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಹಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-35-997879441</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>