ಮಳೆ ಸಿಂಚನ; ಡಿಎಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ

ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪ್ರಸಕ್ತ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಿತ್ತನೆಪೂರ್ವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಆರಂಭಗೊಂಡಿವೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿಯಿಂದಲೇ ಶುಭಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವ ಭರಣಿ ಮಳೆಯು ತಂಪೆರೆದಿದೆ. ಎರಡು–ಮೂರು ವಾರ ಕಳೆದರೆ ಬಿತ್ತನೆ ಕಾರ್ಯಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ರಸಗೊಬ್ಬರಕ್ಕಾಗಿ ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಗೊಬ್ಬರ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು, ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳ, ಸಜ್ಜೆ, ತೊಗರಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ, ಎಳ್ಳು ಮತ್ತಿತರೆ ಬೆಳೆಗಳ ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ 85 ಸಾವಿರ ಹೆಕ್ಟೇರ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆಯಾಗುವ ಅಂದಾಜು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಮೂಲಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಡಿಎಪಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಡಿಎಪಿ ಕೊಡಿ ಎಂದು ರೈತರು ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂಗಲಾಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ವಿಧಿಸಿರುವ ನಿರ್ಬಂಧ ಸಡಿಲಿಕೆಯಾಗಿಲ್ಲ.

ನಿರ್ಬಂಧ ಏಕೆ?: ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಬಿತ್ತನೆಯೂ ಏಕರೂಪದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿತ್ತು. ಡಿಎಪಿಗೆ ಬೇಡಿಕೆ ವಿಪರೀತವಾಗಿತ್ತು. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಕೃತಕ ಅಭಾವ ಉಂಟಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ರೈತರಿಗೆ ಡಿಎಪಿ ಸಿಗದೆ ಪರದಾಡಿದ್ದರು. ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳಕ್ಕೆ ಮೇಲು ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಯೂರಿಯಾದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ವಿವಾದವಾಗಿತ್ತು. ರೈತರು ಉದ್ದನೆ ಸರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ದೃಶ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಪೊಲೀಸರ ರಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೊಬ್ಬರ ವಿತರಣೆ ನಡೆದರೂ ಬಹಳಷ್ಟು ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ಇಲಾಖೆಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ತಂದಿತ್ತು.

ಇದನ್ನು ಮನಗಂಡೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಮುಂಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಿರುವ ಸರ್ಕಾರ ಸಂಯುಕ್ತ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಹೊರತಾಗಿ ಯೂರಿಯಾ ಮತ್ತು ಡಿಎಪಿಗಳ ಮಾರಾಟವನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಅನುಮತಿ ದೊರೆಯುವವರೆಗೂ ಈ ಎರಡೂ ಗೊಬ್ಬರಗಳ ಮಾರಾಟ ಮಾಡದಂತೆ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಆದರೂ ಬಹುತೇಕ ರೈತರು ಈಗಾಗಲೇ ಮೂಟೆಗಟ್ಟಲೇ ಡಿಎಪಿ ಖರೀದಿಸಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ರೈತರು ಯೂರಿಯಾ ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದು ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಅನುಭವಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಯೇ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ.

ಡಿಎಪಿ ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾಗಳಿಗೆ ರೈತರು ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿರುವುದು ಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ತಲೆನೋವು ತಂದಿದೆ. ಸರ್ಕಾರ ಅನುಮತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ ಎಂದೇ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಗೊಬ್ಬರವಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣ ಏಕಕಾಲಕ್ಕೆ ಗೊಬ್ಬರ ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಮುಂದಾದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ತೊಂದರೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ರೈತರು ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಮುಗಿಬೀಳುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ಬಂಧ ತೆರವುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಮೂಲಕ ಮೂರು ಬಾರಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಮಾರಾಟಗಾರರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ವಿವರಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ
260502-35-1762002441