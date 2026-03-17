ಯಲಬುರ್ಗಾ: ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬಾಲಕ ಸಾವು

<p><strong>ಯಲಬುರ್ಗಾ</strong>: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎನ್.ಜರಕುಂಟಿ ಗ್ರಾಮದ ಹೊರವಲಯದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ತಮ್ಮ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಿಡಿಲು ಬಡಿದು ಬಾಲಕ ಮಂಜುನಾಥ ಮುದೇಗೌಡ (15) ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ.</p>.<p>ಸಂಜೆ 6ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಗುಡುಗು ಸಿಡಿಲು ಮಿಶ್ರಿತ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸುರಿದ ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಡಿಲು ಬಡಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ನೆಲಕ್ಕೆ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಒದ್ದಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸುದ್ದಿ ತಿಳಿದ ಕೂಡಲೇ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ಪ್ರಕಾಶ ನಾಶಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಬಾಲಕ ದಾಖಲಾಗಿದ್ದ ಕುಷ್ಟಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್, ಹಿರೇವಂಕಲಕುಂಟಾ ಹೋಬಳಿಯ ಉಪ ತಹಶೀಲ್ದಾರ್ ವಿಜಯಕುಮಾರ ಗುಂಡೂರ, ಕಂದಾಯ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.