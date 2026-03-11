ಬುಧವಾರ, 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictkoppal

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಮನನೊಂದು ವಿಂಡ್‌ ಟವರ್‌ ಏರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಕ್ಷಣೆ

ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಮೀಪದ ತಿಪ್ಪನಾಳದಲ್ಲಿ ಘಟನೆ, ಫಲ ನೀಡಿದ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:43 IST
Last Updated : 11 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 7:43 IST
ADVERTISEMENT
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಪ್ಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವಿಂಡ್‌ ಪವರ್‌ ಟವರ್‌ ಏರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು
ಕುಷ್ಟಗಿಯ ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ಠಾಣೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ತಿಪ್ಪನಾಳ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ವಿಂಡ್‌ ಪವರ್‌ ಟವರ್‌ ಏರಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಿದರು
Koppal
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT