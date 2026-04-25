ಮೂರೇ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಬಂತು ಮೀಯಾಜಾಕಿ ಮಾವು

ಕೊಪ್ಪಳ: ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಲಾಗಿದ್ದ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ಮಾವಿನ ತಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಜಪಾನ್ನ ಮೀಯಾಜಾಕಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಫಸಲು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬರಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.

ಒಂದು ಕೆ.ಜಿ. ಮಾವಿನ ಹಣ್ಣಿಗೆ ₹2.50 ಲಕ್ಷ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಮೀಯಾಜಾಕಿ ತಳಿಯನ್ನು ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ 2024ರಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದ ಹಲವು ರೈತರು ಸಸಿಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ತಮ್ಮ ಮನೆಯಂಗಳ ಹಾಗೂ ತೋಟಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಮಾವು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಈ ತಳಿಯ ಫಸಲು ಲಭಿಸಲಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಈ ಮಾವಿನ ಒಂದು ತಳಿಯ ಸಸಿಯ ಬೆಲೆ ₹2,500ರಿಂದ ₹3,000 ಇತ್ತು.

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಕಲ್ಲುತಾವರಗೇರಾ ಗ್ರಾಮದ ರೈತ ನಾಗಪ್ಪ ಬಗನಾಳ ಅವರು 200 ಮೀಯಾಜಾಕಿ ಸಸಿ ನಾಟಿ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇದರಲ್ಲಿ 180 ಸಸಿಗಳು ಬೆಳೆದಿವೆ. 15 ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ 70ಕೆ.ಜಿಯಿಂದ 80ಕೆ.ಜಿ.ಯಷ್ಟು ಫಸಲು ಬಂದಿವೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ಹಲವು ರೈತರು ಮೀಯಾಜಾಕಿ ಫಸಲಿನ ಸಿಹಿ ಸವಿಯಲು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

'ಮೀಯಾಜಾಕಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ವಾತಾವರಣ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ. ಕುತೂಹಲಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾ ಗಿದೆ. ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ₹2.5 ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಬೆಲೆಯಿತ್ತು. ಈಗ ಇದೇ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಖರೀದಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಜನ ಖರೀದಿಸಲು ಸುಲಭವಾಗುವಂತೆ ಬೆಲೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ' ಎಂದು ನಾಗಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. ಈ ತಳಿ ಬೆಳೆಯಲು ನಾಗಪ್ಪ ಜೀವಾಮೃತ ಹಾಗೂ ತಿಪ್ಪೆಗೊಬ್ಬರ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನುವುದು ವಿಶೇಷ.

ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕು ಹಾಗೂ ಯಲಬುರ್ಗಾ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ರೈತರು ಒಟ್ಟು 7ರಿಂದ 8 ಎಕರೆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮೀಯಾಜಾಕಿ ಮಾವು ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ಥಿತಿವಂತರಿರುವ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಕುತೂಹಲ ತಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯೋಗ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿದೆ.

ಜನರನ್ನು ಸೆಳೆಯಲು ಮೇಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗಿದ್ದ ಮೀಯಾಜಾಕಿ ಮಾವು ಈಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ರೈತರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಿತಿವಂತರಾಗಲು ಪ್ರಯೋಗದ ಯಶಸ್ಸು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.
ಕೃಷ್ಣ ಸಿ. ಉಕ್ಕುಂದ ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಇಲಾಖೆ ಜಂಟಿನಿರ್ದೇಶಕ