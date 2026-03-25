ಮುಧೋಳದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ

ಯಲಬುರ್ಗಾ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಮುಧೋಳ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುಡುಗು ಮಿಶ್ರಿತ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ. ಮಂಗಳವಾರ ರಾತ್ರಿ ಸುಮಾರು 7.30ರ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಸುರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭವಾದ ಮಳೆ ಅರ್ಧತಾಸು ಜೋರಾಗಿಯೇ ಸುರಿದಿದೆ. ಈ ಮಧ್ಯೆ ಆಲಿಕಲ್ಲುಗಳು ಬಿದ್ದಿದ್ದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಬಿಸಿಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಅಧಿಕವಾಗಿತ್ತು. ಸಂಜೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೋಡ ಕವಿದ ವಾತಾವರಣ ಉಂಟಾಗಿ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ಗುಡುಗು ಮಿಂಚು ಶುರುವಾಗಿ ಮಳೆ ಶುರವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿದೆ ಎಂದು ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಆಲಿಕಲ್ಲು ಮಳೆ ಸುರಿದಿರಲಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲು ಸುರಿದಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಳೆ ಶುರುವಾಗಿದೆ. ಈ ಮಳೆಯಿಂದ ವಾತಾವರಣ ತಂಪಾಗಿದೆ ಎಂದು ಗ್ರಾಮದ ನಿವಾಸಿ ಹುಸೇನ ಮೋತಿಖಾನ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>