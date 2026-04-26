ಮೂರ್ತಿಗಳ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ನಾಳೆಯಿಂದ

ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಸಮೀಪದ ಶಹಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನೂತನ ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ, ನಂದಿ ಹಾಗೂ ಗಣಪತಿ ವಿಗ್ರಹ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ ಅಂಗವಾಗಿ ಸೋಮವಾರದಿಂದ(ಏ.27) ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವಿವಿಧ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಹಮ್ಮಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಸೋಮವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮೂರೂ ನೂತನ ಮೂರ್ತಿಗಳನ್ನು ಸುಮಂಗಲಿಯರ ಕುಂಭ- ಕಳಸ ಸಹಿತ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ, ನಂತರ ಜಲಾದಿವಾಸ ಕ್ಷೀರಾಧಿವಾಸ, ಪುಷ್ಪಾದಿವಾಸ ನೆರವೇರಿಸಲಾಗುವುದು. ಮಂಗಳವಾರ ಧಾನ್ಯಾದಿವಾಸ ನಂತರ ವಿನಾಯಕ ಭಟ್ಟ ಅಗ್ನಿ ಹೋತ್ರಿ ಅವರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ನವಗ್ರಹಹೋಮ, ಗಣಹೋಮ, ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಹೋಮ ನಡೆಯುವುದು.</p>.<p>ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7.35ಕ್ಕೆ ಹೆಬ್ಬಾಳಮಠದ ನಾಗಭೂಷಣ ಶಿವಾಚಾರ್ಯರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮೂರ್ತಿ ಪ್ರಾಣ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾಪನೆ, ಕಳಾಕರ್ಷಣೆ, ಜೀವಾಕರ್ಷಣೆ ಇರುತ್ತದೆ ಎಂದು ದುರ್ಗಾಪರಮೇಶ್ವರಿ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿಯ ಪ್ರಕಟಣೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>