ಒಡೆದ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆಯ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯ ವಿಳಂಬ

ಮುನಿರಾಬಾದ್: ಸಮೀಪದ ಬಸಾಪುರ ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿ ಮಂಗಳವಾರ(ಮಾ. 17) ತಡರಾತ್ರಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದ ಎಡದಂಡೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾಲುವೆಯ ತಡೆಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಪೋಲಾದ ಘಟನೆ ನಡೆದು ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಲಬುರಗಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಆಯುಕ್ತರ ಸೂಚನೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾರ್ಚ್ 16ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 27ರವರೆಗೆ ಕೊಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿಗಾಗಿ ಈ ಕಾಲುವೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ನೀರು ಹರಿಸಿದ ಮರುದಿನವೇ ನೀರು ರಾಯಚೂರು ಗಡಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಮುನ್ನವೇ ಮಂಗಳವಾರ ಕಾಲುವೆಯ 13ನೇ ಮೈಲಿನಲ್ಲಿ ಬಲಭಾಗದ ತಡೆಗೋಡೆ ಒಡೆದು ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿ ಹರಿದು ಹೋಯಿತು. ಕೆಲವು ರೈತರ ಭತ್ತದ ಬೆಳೆ ಕೂಡ ನೀರುಪಾಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಘಟನೆ ನಡೆದ ನಂತರ ಸ್ಥಳೀಯ ಶಾಸಕ, ಸಂಸದರು, ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ ಶಿವರಾಜ ತಂಗಡಗಿ ನಂತರ ಸಣ್ಣ ನೀರಾವರಿ ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಬೋಸರಾಜು ಅವರು ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ಶೀಘ್ರ ದುರಸ್ತಿಪಡಿಸಿ ಮತ್ತೆ ನೀರು ಬಿಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ವಾರ ಕಳೆದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ಬುಧವಾರ 2 ಬುಲ್ಡೋಜರ್, 2 ಟಾಟಾ ಹಿಟಾಚಿ, ಟಿಪ್ಪರ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಕೆಲವು ಕಾರ್ಮಿಕರು ದುರಸ್ತಿ ಕಾಮಗಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿದ್ದರು. ತಳಮಟ್ಟದಿಂದ ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕೈದು ಅಡಿ ಮಾತ್ರ ದುರಸ್ತಿಯಾಗಿದ್ದು ಕೆಲಸ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಕಾಲುವೆ ದಡದ ಭಾಗವನ್ನು ಕೆಂಪು ಮಣ್ಣು, ಮರಂ ಮತ್ತು ಕೆರೆಯ ಹೂಳು ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಾಕಿ ದಂಡೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದೆ ವೇಳೆ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸಿಮೆಂಟ್ ಲೈನಿಂಗ್ ಕಾರ್ಯ ಕೂಡ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನೀರು ಪೋಲು-ದುಡ್ಡು ಹಾಳು: ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೋರಿಕೆ ಗಮನಿಸಿದ ಅಲ್ಲಿನ ರೈತರು ನೀರಾವರಿ ನಿಗಮದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಗಮನಕ್ಕೆ ತಂದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಈಗ ದುರಸ್ತಿಗಾಗಿ ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೇ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದರೆ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೋಟ್ಯಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಸಬಹುದಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಜೆಡಿಎಸ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸುರೇಶ ಭೂಮರೆಡ್ಡಿ ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>