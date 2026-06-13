ರಸ್ತೆ ಬದಿ ತಗ್ಗು: ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ

<p>ನರೇಗಲ್: ಪಟ್ಟಣದಿಂದ ಗಜೇಂದ್ರಗಡ ಮಾರ್ಗದ ರಸ್ತೆಯ ಬಲಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕಿರುಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಲು ಡಾಂಬರ್ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ತಗ್ಗುಗಳನ್ನು ತೋಡಲಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ಎಲ್ಲಿಯೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸದೇ ಇರುವ ಕಾರಣ ಅಪಘಾತಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನ ನೀಡುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಗದಗ, ಯಲಬುರ್ಗಾ, ಗಜೇಂದ್ರಗಡ, ಇಳಕಲ್ಲ, ಹುನಗುಂದ, ಕುಷ್ಟಗಿ, ರಾಯಚೂರ, ಕಲ್ಬುರ್ಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಊರುಗಳಿಗೆ ಸಂಚರಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಮಾರ್ಗ ಇದಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಟುತ್ತವೆ. ಹೆದ್ದಾರಿಯಾದರು ಸಹ ಅಭಿವೃದ್ದಿಯಾಗದ ಕಾರಣ ಇನ್ನೂ ರಸ್ತೆ ಅಗಲೀಕರಣ ನಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಹೀಗಾಗಿ ಒಂದು ವಾಹನ ಇನ್ನೊಂದು ವಾಹನಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುವಾಗ ತೊಂದರೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ರಾತ್ರಿ ವೇಳೆ ವಾಹನ ಸವಾರರಿಗೆ ತಗ್ಗು ಗೋಚರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಇದರಿಂದ ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಕೂಡಾ ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ತಗ್ಗಿಗೆ ಸಿಲುಕುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಪಾಯ ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ತಗ್ಗುಗಳ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಕಾಮಗಾರಿ ಮುಗಿಯುವವರೆಗೂ ಸ್ಥಳದಲ್ಲೇ ಏನಾದರೂ ಸೂಚನಾ ಫಲಕ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ದಲಿತ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಖಂಡರಾದ ಸೋಮಪ್ಪ ಹನಮಸಾಗರ, ಕಿರಣ ನಿಡಗುಂದ, ಹನಮಂತಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260613-23-1081460807</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>