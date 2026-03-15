ಗಂಗಾವತಿ | ಲೋಕ ಅದಾಲತ್: 1,438 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥ

ಗಂಗಾವತಿ: ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಜೀವನಾಂಶ, ದಾಂಪತ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಹುಸೇನಮ್ಮ(ಉಷಾ)-ಶರಣಪ್ಪ, ಶೋಭಾ-ಪ್ರಶಾಂತ ಪುರದ, ಪೂಜಾ-ರಾಕೇಶಗಡ್ಡಿ ದಂಪತಿಗಳು.. ವಕೀಲರ ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರ ಮನವೊಲಿಕೆಯಿಂದ ವೈಮನಸ್ಸು ಮರೆತು ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಆದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದಾದರು.

ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳ, ವಿವಾದ, ಮನೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಬೇಸತ್ತು ಒಂದು ಜೋಡಿ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ, ಎರಡೂ ಜೋಡಿಗಳು ದಾಂಪತ್ಯ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮರುಸ್ಥಾಪನೆಗಾಗಿ ವಕೀಲರ ಮೂಲಕ ನ್ಯಾಯಲಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದರು. ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಮತ್ತು ವಕೀಲರು ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಬುದ್ಧಿಮಾತು ಹೇಳಿ ಒಂದಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕು ನ್ಯಾಯಾಲಯದಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 10,884 ಪ್ರಕರಣಗಳಿದ್ದು, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಲೋಕ ಅದಲಾತ್ನಲ್ಲಿ ಅಪಘಾತ, ವಿಮೆ, ನೀರಿನ ಬಿಲ್, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲ, ಮನೆಕರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ, ಜೀವನಾಂಶ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, ಜನನ-ಮರಣ ಪ್ರಕರಣ, ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1,438 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇನ್ನೂ 4 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಮೋಟಾರು ವಾಹನ, ಬ್ಯಾಂಕ್, ಜನನ-ಮರಣ, ಚೆಕ್ ಬೌನ್ಸ್, ಕ್ರಿಮಿನಲ್, ವೈವಾಹಿಕ ಸೇರಿ 617 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗಿವೆ. 4 ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು ₹8,48,25,621 ಹಣ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.

ಇನ್ನೂ ವಾಜ್ಯ ಪೂರ್ವವಾಗಿ 1,739 ಪ್ರಕರಣಗಳನ್ನು ರಾಜಿ ಸಂಧಾನಕ್ಕೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಇಂದು ಅದರಲ್ಲಿ 30 ಪ್ರಕರಣಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥಗೊಂಡವು. ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕರಣಗಳಿಂದ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು ₹25,97,642 ಹಣ ಜಮಾ ಮಾಡಲಾಯಿತು.

ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮತ್ತು ಸೆಷನ್ಸ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಸದಾನಂದ ನಾಗಪ್ಪ ನಾಯ್ಕ, ಹಿರಿಯ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ಬುಡಪ್ಪ ಬಸವಣ್ಣಪ್ಪ ಹಳ್ಳಕಾಯಿ, ಪ್ರಧಾನ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶ ನಾಗೇಶ ಪಾಟೀಲ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಿವಿಲ್ ನ್ಯಾಯಾಧೀಶೆ ಮೇಘಾ ಸೋಮಣ್ಣನವರ, ವಕೀಲರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಮುಸಾಲಿ, ಸೋಮನಾಥ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ ಸೇರಿ ವಕೀಲರು, ಅರ್ಜಿದಾರರು, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮತ್ತು ಫೈನಾನ್ಸ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.

ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ ಪರಿಹಾರ

ಹುಲುಗಪ್ಪ ಸುಭಾಷ ಕಂದಕೂರು ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವಾಗ, ಹಿಂಬದಿಯಿಂದ ದಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಅಪಘಾತ ಮಾಡಿದ್ದು, ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ತೆರಳಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಪ್ರಕರಣ ಒಂದನೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಮೆಟ್ಟಿಲೇರಿದ್ದು, ಇಂದಿನ ಲೋಕ ಆದಾಲತ್ನಲ್ಲಿ ಎಚ್ಡಿಎಫ್ಸಿ ಇಆರ್ಜಿಒ ಇನ್ಸೂರನ್ಸ್ ಕಂಪನಿಯು, ಮೃತ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹90 ಲಕ್ಷ ರಾಜಿ ಸಂಧಾನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಿದೆ.