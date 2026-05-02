ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ಸಿಗದ ವಿನಾಯಿತಿ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ತಾಪಮಾನ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತ್ರಿ (ಮನರೇಗಾ) ಯೋಜನೆಯಡಿ ಈ ಬಾರಿ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲೂ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತಾಗಿದೆ.

ಕಳೆದ ಒಂದು ವಾರದಲ್ಲಿ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಕುಸಿದುಬಿದ್ದು ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಲ್ಯಾಣ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ದಿನೇದಿನೆ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಲೇ ಇದ್ದು, ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಸವಳಿಯು ತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.

ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮಾರ್ಚ್, ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮತ್ತು ಮೇನಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟನ್ನು ದಿನದ ಒಟ್ಟು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಬಿಸಿಲು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಇದರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವೂ ಆಗುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಇನ್ನೂ ಕೆಲಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿಲ್ಲ.

ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ: ಬಿಸಿಲಿನ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆರು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹತ್ತು ಗಂಟೆಗೆಲ್ಲ ವಾಪಸ್ ಹೋಗಲು ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದಾಗಿ ಅದು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ.

ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಂದವರೇ ಮೊದಲು ಆ್ಯಪ್ ಮೂಲಕ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬೇಕು. ನಿತ್ಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುತ್ತಿರು ವುದರಿಂದ ಹಾಜರಾತಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಮುಗಿಸಲು ಒಂದೂವರೆಯಿಂದ ಎರಡು ತಾಸು ಬೇಕಾಗುತ್ತಿದೆ. ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುವುದು ವಿಳಂಬವಾದರೆ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವುದೂ ತಡವಾಗಿ ಬಿಸಿಲು ಕೂಡ ಏರುತ್ತಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸಿ ಹೊರಡುವ ಮುನ್ನವೂ ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಬೇಕಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿಯೂ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದು ಕಾರ್ಮಿಕರು ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿಯೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಿದೆ.

'ಹಾಜರಾತಿ ಹಾಕಿಯೇ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾದ ಕಾರಣ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಬರುವ ತನಕ ಕಾಯುವುದು ಅನಿವಾರ್ಯ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಮಗೆ ಕೂಲಿ ಹಣ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿತ್ಯ ಏರುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾನ್, ಎ.ಸಿ ಇದ್ದರೂ ಸಮಾಧಾನ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ಬಿರುಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಸಮಯದ ವಿನಾಯಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಕೂಲವಾ ಗುತ್ತಿತ್ತು' ಎಂದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಅಳವಂಡಿ ಗ್ರಾಮದ ನರೇಗಾ ಕಾರ್ಮಿಕ ಮಾರುತಿ ಎಂ. ತಳವಾರ ಹೇಳಿದರು.

ಏಕೆ ವಿನಾಯಿತಿ?

ನರೇಗಾದಡಿ ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕ ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ದ, ಅಗಲ ಹಾಗೂ ಆಳ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1.21 ಕ್ಯೂಬಿಕ್ ಮೀಟರ್ ಆಗುವ ತನಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಕೆಲಸದ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಿದ ಪ್ರಮಾಣದಷ್ಟೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ಕೂಲಿ ಹಣ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು.

ಬೇಸಿಗೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನರೇಗಾ ಕೂಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ಸಮಯದ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆದೇಶ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಆದೇಶ ಎದ