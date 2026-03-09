ಕನಕಗಿರಿ | ವಿಜೃಂಭಣೆಯ ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ

<p><strong>ಕನಕಗಿರಿ</strong>: ‘ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ರಥೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗಿನ ಜಾವ 1 ಗಂಟೆ 20ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ನಡೆಯಿತು. ತೇರಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದಲೇ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಬಿಡಾರ ಹೂಡಿ ಉಚ್ಚಾಯ ರಥದ ಗಾಲಿ, ಭತ್ತದ ಹುಲ್ಲು, ಕಟ್ಟಿಗೆ, ಬಿದಿರು ಬಳಸಿ ಉಚ್ಛಾಯದ ವಿವಿಧ ಪರಿಕರಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ವಿವಿಧ ನಮೂನೆಯ ಬಣ್ಣದ ಹಾಳೆ ಹಚ್ಚಿ ಉಚ್ಚಾಯವನ್ನು ಸಿಂಗರಿಸಿದರು.</p>.<p>ವಾಲ್ಮೀಕಿ ನಾಯಕ, ಗೊಲ್ಲ(ಯಾದವರು) ಸಮಾಜ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಸಮಾಜದವರು ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳನ್ನು ನೆರವೇರಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಉಚ್ಚಾಯ ರಾಜಬೀದಿ ಮೂಲಕ ಎದುರು ಹನುಮಂತ ದೇವಸ್ಥಾನದವರೆಗೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಮತ್ತೆ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ತನಕ ಹನುಮಂತೋತ್ಸವನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಭಕ್ತರು ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ರಾಜಬೀದಿ ಎರಡು ಬದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು, ಭಕ್ತರು ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಧನ್ಯತೆ ಮೆರೆದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಬಂದಿದ್ದ ಗೊಲ್ಲ ಸಮುದಾಯದವರು ಹಳದಿ ಶಾಲು, ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ ರುಮಾಲು ಧರಿಸಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದರು. ಉಚ್ಚಾಯದ ಒಂದು ಬದಿ ಗೊಲ್ಲರು, ಮತ್ತೊಂದು ಬದಿ ತೇರಿನ ಕೆಲಸಗಾರರು ಹಾಗೂ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಗವನ್ನು ಹೊತ್ತು ತಾ ಮುಂದು, ನಾ ಮುಂದು ಎನ್ನುವಂತೆ ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ಎಳೆದು ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹನುಮಂತೋತ್ಸವ ರಾತ್ರಿ 11 ಗಂಟೆಯಿಂದ 12 ಗಂಟೆಯೊಳಗೆ ಆರಂಭಿಸಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈ ಬಾರಿ 1 ಗಂಟೆ ನಂತರ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ ರಾಜಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳಾರತಿ ಮಾಡಿಸಲು ನಿಂತಿದ್ದ ಭಕ್ತರು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>