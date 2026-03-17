ಮಂಗಳವಾರ, 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾ ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ರಫ್ತಿಗೆ ಪೆಟ್ಟು: ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 17 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 5:51 IST
ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ  ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ  ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ.
– ಸಾವಿತ್ರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ,  ಅಕ್ಕಿ  ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ
ಯುದ್ಧ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಯವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ. ಪ
- ರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ, ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕ
KoppalRicewarExport Sector

