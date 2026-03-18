ಸ್ವದೇಶಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿದ ದಾಸ್ತಾನು: ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸಂಕಷ್ಟ

ಕೊಪ್ಪಳ: ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿನ ಯುದ್ಧದಿಂದಾಗಿ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಾಗಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯದ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯ ಹಾಗೂ ಜನವರಿಯಲ್ಲಾದ ಅಕ್ಕಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ಮೂರ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವಿದೇಶಗಳಿಗೆ ರಫ್ತು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿತ್ತು. ಈಗ ಇರಾನ್ನಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಮತ್ತು ಕೊಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗೂ ಅದರ ಬಿಸಿ ತಟ್ಟಿರುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧೆಡೆಯಿಂದ ರಫ್ತಿಗಾಗಿ ತೆರಳಿದ್ದ ಅಕ್ಕಿ ಬಂದರಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇನ್ನು ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೊತ್ತು ಹೋಗಿದ್ದ ಲಾರಿಗಳು ವಾಪಸ್ ಬಂದಿವೆ.

ಈಗಿರುವ ದಾಸ್ತಾನು ಒಂದಡೆಯಾದರೆ ಇನ್ನೊಂದು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಕಡೆ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿ ಬರಲಿದೆ. ಆ ಫಸಲು ಬರುವುದರ ಒಳಗೆ ಈಗ ಉಳಿದ ದಾಸ್ತಾನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಅಕ್ಕಿಗಿರಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದೆ.

ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಕೊಪ್ಪಳ, ವಿಜಯನಗರ, ಬಳ್ಳಾರಿ ಹಾಗೂ ರಾಯಚೂರು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವ ಸೋನಾಮಸೂರಿ ತಳಿಯ ಅಕ್ಕಿಗೆ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ. ರೈತರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಭತ್ತ ಖರೀದಿಸಿರುವ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಅವರ ಹಣ ಪಾವತಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವೇತನ, ಮಾಸಿಕ ಕನಿಷ್ಠ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾದ ಸಂಕಷ್ಟ ಎದುರಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯದ ಭತ್ತದ ಕಣಜ ಎನಿಸಿರುವ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಗಂಗಾವತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ತಲೆದೋರಿದೆ. ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯಕ್ಕೆ ಕ್ರೆಸ್ಟ್ಗೇಟ್ ಅಳವಡಿಸುತ್ತಿರುವ ಕಾರಣ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಪ್ರದೇಶದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಸಲದ ಭತ್ತದ ನಾಟಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿ
ದ್ದರೂ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಫಸಲಿನಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಪಾಲು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ದಾಸ್ತಾನು ಉಳಿದಿರುವುದರಿಂದ ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದ ಎಲ್ಲ ತಳಿಗಳ ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. 'ಸೋನಾಮಸೂರಿ ಒಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ ಹಳೆ ಅಕ್ಕಿ ₹5400ರಿಂದ ₹5600ರಷ್ಟು ಇದೆ. ಹೊಸ ಅಕ್ಕಿಯ ಬೆಲೆ ಇದಕ್ಕಿಂತಲೂ ₹200 ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕೊಪ್ಪಳದ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಸಂಜಯ್ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತಿಗೆ ಆಗಿರುವ ತೊಂದರೆ ತಕ್ಷಣವೇ ಪರಿಹಾರವಾಗದಿದ್ದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಲಿದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಾರ್ಮಿಕರ ವೇತನ ಪಾವತಿ ಹೊರೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ
ಸಾವಿತ್ರಿ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕರ ಸಂಘ ರಾಜ್ಯಾಧ್ಯಕ್ಷ

ಯುದ್ಧ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಮುಕ್ತಾಯವಾದರೆ ಮಾತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿಯವರು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿದ್ದಾರೆ.
ಪರಣ್ಣ ಮುನವಳ್ಳಿ ಅಕ್ಕಿ ಗಿರಣಿ ಮಾಲೀಕ