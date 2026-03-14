ಸದಾಶಿವ ಸೊರಟೂರಗೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರ

ಕಾರಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣದ ಸೃಷ್ಟಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಕೊಡುವ 2025ನೇ ಸಾಲಿನ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ 5ನೇ ವರ್ಷದ ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಪುರಸ್ಕಾರವು ಶಿಕ್ಷಕ, ಲೇಖಕ ಸದಾಶಿವ ಸೊರಟೂರು ಅವರ 'ದೇವರನ್ನು ಹೊರಹಾಕುತ್ತೇನೆ' ಕವನ ಸಂಕಲನಕ್ಕೆ ದೊರಕಿದೆ.

ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಕವನ ಮತ್ತು ಗಜಲ್ ಸೇರಿ 73 ಸಂಕಲನಗಳು ಬಂದಿದ್ದವು. ಕವಯಿತ್ರಿ, ಅನುವಾದಕಿ ಜ.ನಾ. ತೇಜಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಕವಿಗಳಾದ ವಿಲ್ಸನ್ ಕಟೀಲ್ ತೀರ್ಪುಗಾರರಾಗಿದ್ದರು. ಪ್ರಶಸ್ತಿಯು ₹5 ಸಾವಿರ ನಗದು ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಕಾವ್ಯ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಸಂಚಾಲಕ ಅಶೋಕ ಹೊಸಮನಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಕವಿ ಪರಿಚಯ: ಸದಾಶಿವ ಸೊರಟೂರು ಅವರು ಮೂಲತಃ ದಾವಣಗೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹೊನ್ನಾಳಿ ತಾಲೂಕಿನ ಸೊರಟೂರಿನವರು. ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಲೆಬೆನ್ನೂರು ಸರ್ಕಾರಿ ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರೌಢಶಾಲಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬರವಣಿಗೆ ಬರೀ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಲ್ಲ, ಬದುಕು ಎಂದುಕೊಂಡಿರುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಸಂವೇದನೆಯ ಕವಿ. ಕಥೆಗಾರರಾಗಿ, ಹಲವು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಮುಡಿಗೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಕಥೆ, ಕವನಗಳು ನಾಡಿನ ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ, ಮಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ ಹಾಗೂ ದಾವಣಗೇರಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯಗಳ ಪದವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪಠ್ಯವಾಗಿವೆ.