ಕನಕಗಿರಿ: ಅಂತ್ಯಸಂಸ್ಕಾರಕ್ಕೆ ₹5 ಸಾವಿರ ನೀಡುವ ಸಜ್ಜನ

<p><strong>ಕನಕಗಿರಿ:</strong> ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದರೂ ಜಾತಿ ಭೇದವಿಲ್ಲದೆ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಸದಸ್ಯ ಸಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ಅವರು, ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೆರವಾಗಲೆಂದು ₹5 ಸಾವಿರ ಧನ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಸಾಕಷ್ಟು ನಾಯಕರು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ ಬಳಿಕ ತಾವು ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಮರೆತು ಬಿಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಸಂಗಪ್ಪ ಅವರು, ತಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ನೀಡಿದ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ಚಾಚೂ ತಪ್ಪದೆ ಈಡೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಡಿಸೆಂಬರ್ 2021ರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಚುನಾವಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ 10ನೇ ವಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದ ಸಜ್ಜನ ಅವರು, 'ತಾವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜದವರಿಗೆ ಕನಕಾಚಲಪತಿ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ಹಾಗೂ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದವರಿಗೆ ರಂಜಾನ್ ಮಾಸದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಈ ಪ್ರಕಾರ ಆಯಾ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾದ ದಿನಸಿ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ವಿತರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಾದರಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಹಾಗೂ ಚುನಾವಣೆ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿಯೂ ಆಹಾರದ ಕಿಟ್ ಹಾಗೂ ತರಕಾರಿ ವಿತರಿಸಿ, ಮಾನವೀಯತೆ ಮೆರೆದಿದ್ದರು. ವಾರ್ಡ್ ಜನರ ಸೇವೆಯೇ ದೇವರ ಸೇವೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸಿರುವ ಸಜ್ಜನ ಅವರು, ತಾವೇ ಖುದ್ದಾಗಿ ಗುದ್ದಲಿ ಪಿಕಾಸಿ ಹಿಡಿದು ಚರಂಡಿ ಹೂಳು ತೆಗೆದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>'ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಜೀವನಾನುಭವವಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಶಕ್ತಿ ಇರುವವರೆಗೂ ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಆಹಾರ ಕಿಟ್ ವಿತರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇದು ಜನ ಸೇವೆಯೇ ಹೊರತು ಬೇರೆ ಉದ್ದೇಶವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಸಂಗಪ್ಪ ಸಜ್ಜನ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>