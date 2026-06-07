ಸಿಂಗನಾಳ: ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಟ್ರಸ್ಟ್‌ ರಚನೆ

<p>ಕಾರಟಗಿ: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಸಿಂಗನಾಳ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ದೇವತೆ ಕರಿಯಮ್ಮ ದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಭಿವೃದ್ದಿಗಾಗಿ ನೂತನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಗ್ರಾಮದ ಮುಖಂಡರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ರಚನೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿವರ: ಎಸ್. ರಾಜಶೇಖರ ಸಾಹುಕಾರ (ಗೌರವಾಧ್ಯಕ್ಷ), ಛತ್ರಪ್ಪ ಅಯ್ಯನಾಯಕ (ಅಧ್ಯಕ್ಷ), ಬೆಟ್ಟಪ್ಪ ಕಂಬಳಿ (ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ), ದುರುಗಪ್ಪ ಬಸಪಟ್ಟಣ (ಖಜಾಂಚಿ), ಲಕ್ಷ್ಮೀಕಾಂತ (ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ), ಕರಿಯಪ್ಪ ತಳವಾರ್ (ಸಹ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ)</p>.<p>ಗ್ರಾಮದ ಹಿರಿಯರಾದ ಶಾಂತನಗೌಡ ಮಾಲಿಪಾಟೀಲ್, ಬಸಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿ, ಶಿವಪ್ಪ ಯರಡೋಣಿ, ಯಮನೂರಪ್ಪ ಕರಡೋಣಿ, ಕಾಂತಪ್ಪ ಕುಂಟೋಜಿ, ಶಿವನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಸೋಮಪ್ಪ ಮಡಿವಾಳ, ಶರಣಪ್ಪ ಜಿರಾಳ, ಮಾಜಿ ಗ್ರಾಪಂ ಸದಸ್ಯ ಸೋಮಣ್ಣ, ನಿಂಗಪ್ಪ ಹಟ್ಟಿ, ವೆಂಕಟೇಶ, ಅಯ್ಯನಾಯಕ, ರಮೇಶಗೌಡ, ಬಸವರಾಜ ಹೊಸಕೆರ, ಶರಣಪ್ಪ ಗೋನಾಳ, ಮಲ್ಲನಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಸಂಗಾಪುರ, ಗೋವಿಂದಪ್ಪ ಉಪ್ಪಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಹರಿಜನ, ಕುಂಟೆಪ್ಪ, ಗ್ರಾಮದ ಮಹಿಳೆಯರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260607-35-701719678</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>