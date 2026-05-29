ಸಂಗೀತ ಆಸ್ವಾದನೆಯಿಂದ ದುಗುಡ ದೂರ

ಕುಷ್ಟಗಿ: 'ದುಗುಡ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ, ಸಮಾಧಾನ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದರೆ ಅದು ಶುದ್ಧ ಸಂಗೀತದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ' ಎಂದು ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಶಾಖಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗನಬಂಡಿಯ ಗಾನಯೋಗಿ ಕಲಾ ಸಂಘ, ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ 'ಸಂಗೀತ ಪರಂಪರೆ ಉತ್ಸವ' ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ಘಾಟಿಸಿ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p>'ಶಾಸ್ತ್ರೀಯ, ಸುಗಮ ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತನ್ನದೇ ಆದ ಇತಿಹಾಸ ಇದೆ, ಅನೇಕ ಮಹಾನ್ ಕಲಾವಿದರು ಸಂಗೀತ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಜನರು ಜನಪದ, ವಚನ ಸಾಹಿತ್ಯ, ದಾಸ ಸಾಹಿತ್ಯ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಆಸ್ವಾದಿಸುವ ಅಭಿರುಚಿ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕೊಪ್ಪಳ ವಿಶ್ವ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊ.ಎಸ್.ವಿ. ಡಾಣಿ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಮೊಬೈಲ್ ಗೀಳು ಹೆಚ್ಚಾದ ನಂತರ ಯುವಕರು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಾಧನೆ ಗುರಿಯತ್ತ ಸಾಗುವುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಗ್ರಾಮಾಂತರ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲೂ ಹಿಂದೆ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದ್ದ ಜನಪದ ಸಂಗೀತ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಹಾಡುಗಳು ಮರೆಯಾಗುತ್ತಿವೆ' ಎಂದರು.</p>.<p>ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಕರ್ಣಕುಮಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಯೋಜನೆ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸಿದರು.</p>.<p>ನಂತರ ನಡೆದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಹಿರಿಯ ಹಾಗೂ ಕಿರಿಯ ಸಂಗೀತ ಕಲಾವಿದರು, ವಚನ, ದಾಸರ ಕೀರ್ತನೆಗಳು, ಭಾವಗೀತೆಗಳು ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಗೀತೆಗಳನ್ನು ಗಾಯನ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿ ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದರು.</p>.<p>ಪತ್ರಕರ್ತ ಮುಖೇಶ್ ನಿಲೋಗಲ್, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಬಸಪ್ಪ ಶಿರವಾರ, ಹನಮಪ್ಪ ಶಿರವಾರ, ಶರಣಪ್ಪ ದಳಪತಿ, ಯಮನಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಪೂಜಾರ, ಪಾಂಡಪ್ಪ ದಮ್ಮೂರು, ವಿಠೋಬ ಚೌಡ್ಕಿ, ವಿಠ್ಠಪ್ಪ, ದ್ಯಾಮನಗೌಡ. ಅಂಬಣ್ಣ ತಳವಾರ, ಹನುಮೇಶ ಹರಿಜನ, ಶರಣಪ್ಪ ಹಡಪದ, ಹನುಮಂತ ಮೇಟಿ, ರಾಮಣ್ಣ ಚೌಡ್ಕಿ, ಹೊನ್ನಪ್ಪ. ಕಲಾವಿದರಾದ ಕಲಾವಿದರಾದ ಹನುಮಂತಕುಮಾರ, ಮಂಜುನಾಥ್ ಬಾದಾಮಿ, ಚಂದಾಲಿಂಗಯ್ಯ ಗವಾಯಿಗಳು, ರಾಚಯ್ಯ ಮದರಿ, ಬಸವರಾಜ ಮಹಾಂತ, ಶಿವಮೂರ್ತಿ ಕಟ್ಟಿಮನಿ, ಅಶ್ವಿನಿ ಭಜಂತ್ರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ಭಜಂತ್ರಿ ಇತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>