ಬಸವ ಜಯಂತಿ ಆಚರಣೆ

ತಾವರಗೇರಾ: ಸ್ಥಳೀಯ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರದ ಶ್ರೀಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಸವ ಜಯಂತಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖರ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ನಾಮಫಲಕಕ್ಕೆ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಸ್ಥಳೀಯರ ಆರೋಪ : ಈ ವೃತ್ತ ಶ್ರೀ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತವೆಂದು ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ದಾಖಲಾತಿಯಲ್ಲಿ ನಮೂದಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ತಿಂಗಳು ಪ.ಪಂ ಆಡಳಿತ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಹ ಸಂಚಾರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ, ವೃತ್ತ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಕೆಲವು ಅಂಗಡಿ ಮುಂಗಟ್ಟುಗಳು ಆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಎತ್ತಿದ ಕಾರಣ ನನೆಗುದಿಗೆ ಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ ಸೋಮವಾರ ಬಸವೇಶ್ವರ ಜಯಂತಿ ಆಚರಿಸುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ನಾಮಫಲಕ ಹಾಕಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ಪ.ಪಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ವೀರಶೈವ ಲಿಂಗಾಯತ ಮಹಾಸಭಾ ವತಿಯಿಂದ ವೃತ್ತದಲ್ಲಿ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದರೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಹಾಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು, ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೀರಭದ್ರಪ್ಪ ನಾಲತ್ವಾಡ, ವೀರನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಶಶಿಧರ ಗೌಡ ಪಾಟೀಲ್, ಸಂತೋಷ ಸರನಾಡಗೌಡರ, ಬಸನಗೌಡ ಓಲಿ, ಶಿವರಾಜಗೌಡ ಪೊಲೀಸ್ ಪಾಟೀಲ್, ರಮೇಶ ತಿಮ್ಮಾಪೂರ, ಮಲ್ಲಪ್ಪ ಜುಮಲಾಪೂರ, ಆದೇಶ ಜಕಾಪೂರ, ಶ್ಯಾಮೂರ್ತಿ ಹಂಚಿ, ಮಂಜುನಾಥ, ಶುಕರ್ ಬನ್ನು ಶರಣಪ್ಪಗೌಡ, ಕೂಡ್ಲೆಪ್ಪ, ಮಹಾಂತೇಶ, ವಕೀಲರಾದ ಸುರೇಶ ಗುಡದೂರು, ವೀರೇಶ ನಾಲತ್ವಾಡ ಮತ್ತಿತರರು ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>