ತಾವರಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆ: ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ

ತಾವರಗೇರಾ: ಪಟ್ಟಣವು ಸೇರಿದಂತೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳಿಂದ ಸುರಿದ ಮಳೆಗೆ ರೈತರಲ್ಲಿ ಸಂತಸ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಬುಧವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7ಗಂಟೆಗೆ ಆರಂಭವಾದ ಬಿರುಗಾಳಿ ಸಹಿತ ಮಳೆಗೆ ಕರಿವೀರಣ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನ ಹತ್ತಿರ, ಬಜಾರ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಕಂಬ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿರುಗಾಳಿ, ಜಿಟಿ ಜಿಟಿಯಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಮಳೆಯು ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ 22 ಎಂ.ಎಂ, ಕಿಲ್ಲಾರಹಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ 17 ಎಂ.ಎಂ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಬಸವಣ್ಣ ಕ್ಯಾಂಪಿನ ನಿವಾಸಿ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಹನಮಪ್ಪ ವಡ್ಡರ ಮನೆಯ ಚಾವಣಿ ಕುಸಿದಿದೆ. ಹೀಗೆ ಹೋಬಳಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ನವಲಹಳ್ಳಿ, ನಂದಾಪೂರ, ಜುಮಲಾಪೂರ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದೆ ರೈತರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಮಂದಹಾಸ ಮೂಡಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260528-35-426192970</p>