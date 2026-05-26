ತಾವರಗೇರಾ: ಉದ್ಯಾನಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ಲ

<p><strong>ತಾವರಗೇರಾ</strong>: ಸ್ಥಳೀಯ ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಹಲವು ಉದ್ಯಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸಸಿಗಳು, ಮರಗಳು ನೀರಿನ ಕೊರತೆ, ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಸ ಬೆಳೆದಿದ್ದು ಜನ ಅತ್ತ ಕಡೆ ತಲೆ ಹಾಕದ ಸ್ಥಿತಿ ಇದೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಹಲವು ಬಡಾವಣೆಗಳ ಸಿಎ ಪ್ಲಾಟ್ಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಆದರೆ ಪ.ಪಂ ಆಡಳಿತಕ್ಕೆ ಸಂದಾಯವಾಗಬೇಕಿದ್ದ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಕರವನ್ನು ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವಸೂಲಿ ಮಾಡುತ್ತಿಲ್ಲ. ಪ.ಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಆರೋಪವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಲೇಔಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಚರಂಡಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರಬೇಕು ಎನ್ನುವ ನಿಯಮ ಇದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲ ಬಡಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಉಪಯೋಗ ಪ್ರದೇಶ (ಸಿಎ ಪ್ಲಾಟ್) ಇದ್ದರೂ ಪ.ಪಂ ಆಡಳಿತ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಸಿ ಸುತ್ತಲೂ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ.</p>.<p>‘ಕೆಲ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಪ್ರದೇಶ ಕಾಣದಂತೆ ಮುಚ್ಚಿರುವುದು ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯಾನಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಪಟ್ಟಣದ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗೆ ಮೀಸಲಿಟ್ಟ ಸಿಎ ಪ್ಲಾಟ್ ಅನ್ನು ಅತಿಕ್ರಮ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸುವ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ’ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರು ಆರೋಪಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪಾಳು ಬಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನಗಳು: ಪಟ್ಟಣದ ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆಯ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೇಔಟ್ ಒಳಗಿನ ಉದ್ಯಾನ ಸುತ್ತಲೂ ಪ.ಪಂ ಆಡಳಿತದಿಂದ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೇ ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿವೆ. ಅದರಂತೆ ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎನ್ ಡೆವಲಪರ್ಸ್ ಕಾಲೊನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಎ ಪ್ಲಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದು ಎರಡು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಅನುದಾನ ಬಳಸಿ ಆಸನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಸುತ್ತಲೂ ಬೇಲಿ ಹಾಕಲಾಗಿದೆ. ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮುಳ್ಳು ಗಿಡಗಳು ಬೆಳೆದು ಪಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಉದ್ಯಾನ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಉಪಯೋಗವಿಲ್ಲದೇ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಹಾಳಾಗುತ್ತಿವೆ. ಸಂಬಂದಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ವಾಯು ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ಆಸರೆ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಲೇಔಟ್ಗಳು ಇದ್ದರೂ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಸೌಕರ್ಯಗಳು ಇಲ್ಲದ್ದರಿಂದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ನಿತ್ಯ ವಾಯುವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನೇ ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಗಂಗಾವತಿ ರಸ್ತೆ, ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ, ಮುದಗಲ್ ಮತ್ತು ಕುಷ್ಟಗಿ ರಸ್ತೆಗೆ ವಾಯು ವಿಹಾರ ಹೋಗುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಮಕ್ಕಳು, ವೃದ್ಧರು, ಮಹಿಳೆಯರು ಹೋಗಿ ವಿರಾಮ ಪಡೆಬೇಕಿದ್ದ ಉದ್ಯಾನಗಳು ನಿರ್ವಹಣೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಸೊರಗಿವೆ. ಪ.ಪಂ ಆಡಳಿತ ಲೇಔಟ್ಗಳ ಮಾಲೀಕರಿಂದ ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಕರ ವಸೂಲಿ ಮಾಡಿ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ರಾಯನ ಕೆರೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆಗೆ ತಂತಿ ಬೇಲಿ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನ ನಿರ್ಮಿಸಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260526-35-1957119340</p>