ತಾವರಗೇರಾ: ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು

ತಾವರಗೇರಾ: 'ರಸ್ತೆಯ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಯ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ತಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಬರುವ ಜನರನ್ನು ಮತ್ತು ವಾಹನಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆ ಬಿಟ್ಟು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸುಗಮ ಸಂಚಾರದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೇವಲ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪಪಂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳದ್ದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ಕೂಡ ಅಗತ್ಯ. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಪಾರ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು' ಎಂದು ಕುಷ್ಟಗಿ ಸಿಪಿಐ ವಿಶ್ವನಾಥ ಹಿರೇಗೌಡರ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಸ್ಥಳೀಯ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆ ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಪ್ಪ.ಎಚ್ ಮತ್ತು ಪ.ಪಂ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಅಂಗಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಡೆದ ಮುಖ್ಯರಸ್ತೆ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಬೇಟಿ ನೀಡಿ, ಸ್ಥಳೀಯರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಎಸ್ಐ ಶಿವಪುತ್ರಪ್ಪ, ಈರಣ್ಣ ಮತ್ತು ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರು ಇದ್ದರು

ಎಲ್ಲ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವಿಗೆ ಆಗ್ರಹ: ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ, ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿಯಿಂದ ನಡೆಸಿರುವ ಗುಡಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ಶ್ಲಾಘನೀಯ. ಆದರೆ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಬಿಟ್ಟು, ಸಿಂಧನೂರು ರಸ್ತೆ, ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುದಗಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಯಿಂದ ಶಶಿಧರಸ್ವಾಮಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆವರೆಗೆ, ಹಳೇ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮುಖ್ಯಯಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಹಳೆ ಬಜಾರ ಹೀಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಅಕ್ಕ ಪಕ್ಕದಲಿ ಅತಿಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು.

ಸದ್ಯ ಅಂತಹ ದೃಶ್ಯ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಕಳೆದ ಎರಡು ಮೂರು ಬಾರಿ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ ನಡೆಸಿದರು ಸಹ ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆಡಳಿತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.

260307-35-1839514718