ಶ್ಯಾಮೀದಲಿ ದರ್ಗಾ ಉರುಸ್‌ ಸಂಭ್ರಮ

ತಾವರಗೇರಾ: ಸ್ಥಳೀಯ ಹಜರತ್ ಸೈಯದ್ ಷಾ ಹಮಿದೋದ್ದಿನ್ ಖಾದ್ರಿ ಮತ್ತು ಸೈಯದ್ ಶಾಮೀದಲಿ ದರ್ಗಾ ಉರುಸ್ ಸೋಮವಾರ ಸಡಗರ ಸಂಭ್ರಮದಿಂದ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಭಕ್ತರು ಶ್ಯಾಮೀದಲಿ ದರ್ಗಾದಲ್ಲಿ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಸಾಲುಗಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದರು. ಸಕ್ಕರೆ ನೈವೇದ್ಯ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಭಕ್ತಿಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಹಿಂದೂ, ಮುಸ್ಲಿಂ ಭಾವೈಕ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾದ ದರ್ಗಾ ಉರುಸ್ ಭಕ್ತರನ್ನು ಕೈ ಬೀಸಿ ಕರೆಯುವುದು. ಅದರಂತೆ ದರ್ಗಾಕ್ಕೆ ದೀಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಹಾಕುವದು, ವಿವಿಧ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡುವದು, ಹೀಗೆ ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ತೋರುವುದು ಕಂಡು ಬಂದಿತು. ಮೇ 3ರಂದು ಭಾನುವಾರ ಗಂಧ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಜರುಗಿತು. ಮಂಗಳವಾರ ಜಿಯಾರತ್ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಶ್ಯಾಮೀದಲಿ ದರ್ಗಾ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಿಗಿ ಬಂದೋಬಸ್ತ್ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿತ್ತು. ದೂರದ ಪಟ್ಟಣ, ವಿವಿಧ ಗ್ರಾಮಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತರ ಆಗಮನದಿಂದ ಜನದಟ್ಟಣೆ ಕಂಡುಬಂದಿತು. ಪಟ್ಟಣದ ಪ್ರಮುಖರು, ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>