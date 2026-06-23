ತಾವರಗೇರಾ ವಿನಯಕುಮಾರ ಉಪ್ಪಳ ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿ ಸಾಧನೆ

<p>ತಾವರಗೇರಾ: ಪಟ್ಟಣದ ವಿನಯಕುಮಾರ ಉಪ್ಪಳ ಅವರು ಈಚೆಗೆ ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕಪರಿಶೋಧಕ(ಸಿಎ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಿರ್ಣರಾಗಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಪಟ್ಟಣದ ಕುರುಹೀನಶೆಟ್ಟಿ ಸಮಾಜದ ನೇಕಾರಿಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಪರಶುರಾಮ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರ. ಬಡತನವಿದ್ದರೂ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>2026ನೇ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಲೆಕ್ಕ ಪರೀಶೋಧಕ(ಸಿಎ) ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿದ್ದು. ನೇಕಾರ ವೃತ್ತಿಯ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಸತತ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಪರೀಕ್ಷೆ ಪಾಸಾಗಿದ್ದೇನೆ. ಹಿರಿಯರು, ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೂ ಪೋಷಕರ ಶ್ರಮವಿದೆ ಎಂದು ವಿನಯಕುಮಾರ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಸಿಎ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಸಾಗಿರುವ ವಿನಯಕುಮಾರ ಅವರನ್ನು ಸಮಾಜದ ವತಿಯಿಂದ ಸನ್ಮಾನಿಸಿ ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಪ.ಪಂ ಸದಸ್ಯೆ ಹಾಗೂ ಕುರುಹೀನಶೆಟ್ಟಿ ಕೇಂದ್ರ ಸಂಘದ ನಿರ್ದೇಶಕಿ ಬೇಬಿ ರೇಖಾ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಮಹೇಶ ಉಪ್ಪಳ ಹಾಗೂ ಷಣ್ಮುಖಪ್ಪ ಐಲಿ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಜರಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260623-35-2005781782</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>