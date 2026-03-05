ತಾವರಗೇರಾ: ರಸ್ತೆಬದಿ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ

<p><strong>ತಾವರಗೇರಾ:</strong> ಪಟ್ಟಣದ ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಮತ್ತು ಮುದಗಲ್ ಮುಖ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರ ಸಹಾಯದೊಂದಿಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಚ್. ಮತ್ತು ಪಟ್ಟಣ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಮಹೇಶ ಅಂಗಡಿ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಬಸವೇಶ್ವರ ವೃತ್ತದ (ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ) ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇದ್ದ ಸಣ್ಣಸಣ್ಣ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ತೆರವು ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>‘ಹಳೆಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ ಹತ್ತಿರ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಂಚರಿಸುವ ಭಾರಿ ವಾಹನ ಓಡಾಡಲು ತೊಂದರೆಯಾಗಿದ್ದು, ರಸ್ತೆ ಪಕ್ಕದ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪರ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಹಕರು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ವಾಹನಗಳಿಂದ ಇತರೆ ಬಸ್, ಲಾರಿ, ಜೀಪ್ ಓಡಾಡಲು ಹರಸಾಹಸ ಪಡಬೇಕಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇನ್ನೂ 2 ದಿನ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ನಡೆಸಲಾಗುವುದು’ ಎಂದು ಪಿಎಸ್ಐ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಚ್. ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಮುಖ್ಯ ಬಜಾರ್ ರಸ್ತೆ, ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಕಿತ್ತೂರು ರಾಣಿ ಚನ್ಮಮ್ಮ ವೃತ್ತ, ಮುದಗಲ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ತೆರವು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುವುದು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಸಹಕಾರ ನೀಡಬೇಕು’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಪೊಲೀಸ್ ಇಲಾಖೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಪೌರ ಕಾರ್ಮಿಕರು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗುವ ಸ್ಥಳದವರೆಗೆ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳನ್ನು ಜೆಸಿಬಿ ಮೂಲಕ ತೆರವು ಮಾಡಿಸಿದರು. ಬಟ್ಟೆ, ಕಿರಾಣಿ ಸೇರಿ ಇತರೆ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡುವಂತೆ ಮನವೊಲಿಸಿ ತೆರವು ಮಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂತು.</p>.<p>‘ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಂತೆ ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಅಂಗಡಿ ಇದ್ದರೂ ತೆರವು ಮಾಡಬೇಕು. ಬಡ ವ್ಯಾಪಾರಿ, ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಾಪಾರಿ ಎಂದು ನೋಡಬಾರದು’ ಎಂದು ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಚ್ಚಿಸದ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.</p>.<div><blockquote>ತಾವರಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು ಇದ್ದು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಮೂಲಕ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು </blockquote><span class="attribution">ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಚ್. ಪಿಎಸ್ಐ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>