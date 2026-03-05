ಗುರುವಾರ, 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ತಾವರಗೇರಾ: ರಸ್ತೆಬದಿ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳ ತೆರವು ಕಾರ್ಯ

​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:22 IST
Last Updated : 5 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:22 IST
ತಾವರಗೇರಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆ ಬದಿ ಗೂಡಂಗಡಿಗಳು ಇದ್ದು ವಾಹನಗಳ ಓಡಾಟಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಿದೆ. ಪಾದಚಾರಿ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಹ ಅಂಗಡಿಗಳಿದ್ದು ಅವುಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ 2 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಜೆಸಿಬಿ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್‌ ಮೂಲಕ ತೆರವು ಮಾಡಲಾಗುವುದು
ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಎಚ್.‌ ಪಿಎಸ್‌ಐ
Koppala

