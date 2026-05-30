33 ಕುಟುಂಬಗಳ ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ

<p>ತಾವರಗೇರಾ: ಸ್ಥಳೀಯ ಲಕ್ಷ್ಮೀ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದಿಂದ ಶುಕ್ರವಾರ ಅಧಿಕ ಮಾಸ ಪ್ರಯುಕ್ತ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣಪೂಜೆ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು, 9ಗಂಟೆಯಿಂದ 12ರವರೆಗೆ 33 ಕುಟುಂಗಬಳ ಸತ್ಯ ನಾರಾಯಣ ಪೂಜೆ, ನಂತರ ಪ್ರಸಾದ ವಿತರಣೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಹನಮೇಶಪ್ಪ ಖ್ಯಾಡೇದ, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ನರಹರಿಯಪ್ಪ ದರೋಜಿ, ಪ್ರಮುಖರಾದ ಕುಬೇರಪ್ಪ ಖ್ಯಾಡೇದ, ಹುಚ್ಚಪ್ಪ , ನಾಗರಾಜ ತೆಮ್ಮಿನಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಕಂದಗಲ್, ಶಂಕರ ಇಲ್ಲೂರು, ಗೋಪಾಲಪ್ಪ ದರೋಜಿ, ವಾಸವಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳ ಸದಸ್ಯರು, ವಾಸವಿ ಯುವಜನ ಸಂಘದ ಸದಸ್ಯರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಆರ್ಯವೈಶ್ಯ ಸಮಾಜದ ಹಿರಿಯರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಸಮುದಾಯಗಳ ಭಕ್ತರು ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260530-35-1241290780</p>