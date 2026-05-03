ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಇಳಿಕೆ

ಗಂಗಾವತಿ(ಕೊಪ್ಪಳ ಜಿಲ್ಲೆ): ತುಂಗಾಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತೀವ್ರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ ಪ್ರವಾಸಿಗರು, ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಹಂಪಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ನಡಿಗೆ ಮೂಲಕವೇ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿರೂಪಾಪುರಗಡ್ಡೆ ಬಳಿ ಸಲೀಸಾಗಿ ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿಯೇ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯನ್ನು ದಾಟಬಹುದಾಗಿದೆ.</p>.<p>ವಿರೂಪಾಪುರ ಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ಹಂಪಿಗೆ ತೆರಳಲು ಯಾಂತ್ರಿಕೃತ ಬೋಟ್ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೊಂದು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹರಿಯುತ್ತಿತ್ತು. ನದಿಯ ಒಡಲು ಬತ್ತಿದ್ದರಿಂದ ಹಂಪಿ ಪ್ರವಾಸದ ಯಾತ್ರೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಿಂದಾಗಿ ವಾರಂತ್ಯ, ಹಬ್ಬ-ಹರಿದಿನ, ಜಾತ್ರೆ, ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಮದುವೆ, ವಿವಾಹ ಪೂರ್ವದ ಫೊಟೋ ಶೂಟ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಹಂಪಿಯ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ದೇಶ-ವಿದೇಶ, ರಾಜ್ಯ, ಅನ್ಯರಾಜ್ಯ ಸೇರಿ ವಿವಿಧ ಜಿಲ್ಲೆಗಳಿಂದ ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿನ ಬೆಳಗಿನ ಸೂರ್ಯೋದಯ, ಸಂಜೆಯ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತದ ಮನಮೋಹಕ. ಕುರುಚಲು ಕಲ್ಲುಬಂಡೆ, ತಂಗಾಳಿ ಸೇರಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ನೋಟ ಬಲು ಚೆಂದ. ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಸಮೀಪದ ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್, ಹೊಟೇಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯವಿದ್ದು, ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದೆ ನದಿದಾಟುತ್ತ, ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫಿ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್: ತುಂಗಭದ್ರಾ ಜಲಾಶಯದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಡೆಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ತಲುಪಿದ್ದು, ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಮಾತ್ರ ಸಂಗ್ರಹವಿದೆ. ಕುಡಿಯಲು ಮಾತ್ರ ಜಲಾಶಯದಿಂದ ಎಡದಂಡೆ ಕಾಲುವೆಗೆ ನೀರು ಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನದಿಗೆ ಹರಿಸಲು ನೀರು ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ವಿರೂಪಾಪುರಗಡ್ಡೆ ಬಳಿ ನದಿಯ ಒಡಲು ಬತ್ತಿದೆ.</p>.<p>ನದಿಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ತಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದ ಕಾರಣ ಮೀನು, ಮೊಸಳೆ, ನೀರು ನಾಯಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಜಲಚರಗಳು ಸಂಕಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿವೆ. ಕಡಿಮೆ ನೀರಿನ ಕಾರಣ, ತಗ್ಗಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಮೀನು, ಮೊಸಳೆಗಳು ವಾಸವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಜಲಚರಗಳಿಗೆ ಆಹಾರವಿಲ್ಲದ ಕಾರಣ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಸತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆ ಬೀರುತ್ತಿವೆ.</p>.<p>ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದವರಿಗೆ ನಷ್ಟ: ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ರಾಜಧಾನಿ ಹಂಪಿ ವೀಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರವಾಸಿಗರು ಬರುತ್ತಾರೆ. ನದಿ ದಾಟಲು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಬೋಟ್ ಸಹಾಯಬೇಕು. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾಣಾಪುರ ಗ್ರಾ.ಪಂ ಕರೆಯುವ ಬೋಟ್ ಹಾಕುವ ಟೆಂಡರ್ ಪಡೆದು, ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ನೀರಿನ ಇಳಿಕೆಯಿಂದ ಬೋಟ್ ದಡ ಸೇರಿ, ಬದುಕು ಮೂರಾ ಬಟ್ಟೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>