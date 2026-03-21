ಕುಷ್ಟಗಿ: ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಆಚರಣೆ

ಕುಷ್ಟಗಿ: ಪಟ್ಟಣ ಸೇರಿದಂತೆ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಾದ್ಯಂತ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆ, ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

ಹಬ್ಬದ ನಿಮಿತ್ತ ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಣ, ಗ್ರಾಮಗಳ ಮಾರುತೇಶ್ವರ, ಶಕ್ತಿ ದೇವತೆಗಳ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ, ವಿವಿಧ ದೇವರುಗಳ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ 'ಪರಾಭವ' ನಾಮ ಸಂವತ್ಸರವನ್ನು ಜನರು ಸಂಭ್ರಮದೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು.

ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಊರುಗಳ ಸುತ್ತಲಿನ ಸೀಮಾಂತರದಲ್ಲಿ ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಹಾಲು ತುಪ್ಪ ಎರೆಯುವ ಮೂಲಕ ಶಾಂತಿ–ನೆಮ್ಮದಿಗಾಗಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ಸಂಜೆ ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ರಸಮಂಜರಿ, ನಾಟಕ ಹಾಗೂ ಬಯಲಾಟ ಪ್ರದರ್ಶನ, ವಿವಿಧ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜರುಗಿದವು.

ಕಟ್ಟಿ ದುರ್ಗಾದೇವಿ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಕುಂಕುಮಾರ್ಚನೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಆಚರಣೆಗಳು ನೆರವೇರಿದವು. ಸಂಜೆ ಮಹಾರಥೋತ್ಸವ ನೆರವೇರಿತು. ಶಾಸಕ ದೊಡ್ಡನಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ಸೇರಿ ಇತರೆ ಪ್ರಮುಖರು ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದರು. ನವದಂಪತಿ ಸೇರಿ ಸಹಸ್ರಾರು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ರೀತಿ ಪಟ್ಟಣದ ವೀರಭದ್ರೇಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಯುಗಾದಿ ಪ್ರತಿಪದ ದಿನ ವಿಶೇಷ ಅಭಿಷೇಕ, ಗುಗ್ಗಳ ಸೇವೆ ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ನಡೆದವು.

ಹಿರೇಅರಳಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವದ ನಿಮಿತ್ತ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಸೀಮೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಲುತುಪ್ಪ ಎರೆಯುವ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಈಶ್ವರ ದೇವರಿಗೆ ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿತು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಮಾರುತೇಶ್ವರ ಉತ್ಸವ (ಉಚ್ಚಾಯ)ದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ನೆರೆದಿದ್ದರು.

ಸಂಜೆ ಗುರುಬಸವ ಮೆಲೋಡಿಸ್ ವತಿಯಿಂದ ನಡೆದ ರಸಮಂಜರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ್ಳಿಯ ಶಿವಾನಂದ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಸಾನ್ನಿಧ್ಯ ವಹಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದರು. ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಬಸವರಾಜ ಕೊಂಡಗುರಿ, ಶರಣಪ್ಪ ತೆಗ್ಗಿಹಾಳ, ಹನುಮೇಶ ಮೇಟಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿದ್ದ ನಾರಾಯಣರಾವ ಕುಲಕರ್ಣಿ ಹಾಗೂ ಇತರರು ಮಾತನಾಡಿದರು.

ಶರಣಯ್ಯ ಬಳಗಾನೂರಮಠ, ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ಶರಣಪ್ಪ ಭೂತಲ, ಮಳಿಯಪ್ಪಯ್ಯ ಗ್ಯಾನಪ್ಪಯನವರ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ, ದೊಡ್ಡಪ್ಪ ಬಿಂಗಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರರು ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಶಿಕ್ಷಕ ಶರಣಗೌಡ ಪಾಟೀಲ ನಿರೂಪಿಸಿದರು. ವಿವಿಧ ಕಲಾವಿದರು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಿದ ಜನಪದ, ತತ್ವಪದ, ಚಲನಚಿತ್ರ ಗೀತೆಗಳು ಜನರ ಗಮನಸೆಳೆದವು.

ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಭಾಗ್ಯದ ಆಂಜನೇಯ ಜಾತ್ರಾ ಮಹೋತ್ಸವ ಶ್ರದ್ಧೆ, ಭಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೆರವೇರಿತು. ಆಂಜನೇಯ ದೇವರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಪೂಜೆ, ಅಭಿಷೇಕ ನೆರವೇರಿಸಲಾಯಿತು. ಸಂಜೆ ನಡೆದ ರಥೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಭಕ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.