ಕೊಪ್ಪಳ | ಯುಗಾದಿ ಸಂಭ್ರಮ: ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಖರೀದಿ ಜೋರು

ಕೊಪ್ಪಳ: ಬದುಕಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಹಾಗೆ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲದ ಸಂದೇಶ ಸಾರುವ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ಜಿಲ್ಲಾಕೇಂದ್ರವೂ ಸೇರಿದಂತೆ ಜಿಲ್ಲೆಯಾದ್ಯಂತ ಬುಧವಾರ ಖರೀದಿ ಸಂಭ್ರಮ ಕಂಡುಬಂದಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಕೇಂದ್ರಿಯ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣದ ಮುಂಭಾಗ, ಅಶೋಕ ವೃತ್ತ, ಜವಾಹರ ರಸ್ತೆಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾವು ಮತ್ತು ಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿನ ಗೊಂಚಲು, ಮಲ್ಲಿಗೆ, ಸೇವಂತಿಗೆ, ಕನಕಾಂಬರ, ಗುಲಾಬಿ, ಕಾಕಡ ಹೂವು, ಬಾಳೆ ಎಲೆ, ಪೂಜಾ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಮಾರಾಟ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಹೂವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ಜೋರಾಗಿದ್ದು ಮಾರು ಹೂವಿಗೆ ₹60ರಿಂದ ₹100 ಬೆಲೆಯಿತ್ತು. ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯೂ ಏರಿಕೆಯಾಗಿತ್ತು.

ಯುಗಾದಿಗೆ ಹೊಸಬಟ್ಟೆ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಬಟ್ಟೆ ಅಂಗಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಜನ ಜಂಗುಳಿ ಕಂಡುಬಂತು. ರಸ್ತೆ ಬದಿಯಲ್ಲೂ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಖರೀದಿ ಭರ್ಜರಿಯಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿತ್ತು. ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ, ಕುಸರಳ್ಳು ಮಾರಾಟವೂ ಜೋರಾಗಿತ್ತು. ಸಾಕಷ್ಟು ಜನ ಹಿಂದೂಗಳು ಯುಗಾದಿಯನ್ನು ಹೊಸವರ್ಷವೆಂದು ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಬ್ಬದ ಅಂಗವಾಗಿ ಬೇವು–ಬೆಲ್ಲ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ದ್ರಾಕ್ಷಿ, ಕಲ್ಲಂಗಡಿ, ಚಿಕ್ಕು, ಕರಬೂಜ, ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು ಖರೀದಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಚಿತ್ರಣ ಕಂಡುಬಂದಿತು.