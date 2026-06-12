ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ | ಒಲ್ಲದ ಕೋರ್ಸ್: ಜೀವ ತೆಗೆದ ಬಾಲಕ

<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ:</strong> ಎಸ್ಎಸ್ಎಲ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ 90ಕ್ಕಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದ ಬಾಲಕನು ಪಿಯುಸಿ ವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಕೊಡಿಸಿದರು ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ವಂತ ಅಕ್ಕ ಹಾಗೂ ಅಪ್ಪನನ್ನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸರ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬೆಳಕಿಗೆ ಬಂದಿದೆ.</p>.<p>ಜೂನ್ 6ರಂದು ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹೊಸ ಆಯೋಧ್ಯ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾದ ಬಾಲಕ ತನ್ನ ತಂದೆ, ಅಕ್ಕನನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ. ತಾಯಿಗೂ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದು ಬಳ್ಳಾರಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬಾಲಕನಿಗೆ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ಜೀವ ವಿಜ್ಞಾನ (ಬಯಾಲಜಿ) ಕೋರ್ಸ್ ಓದಬೇಕೆಂಬ ಆಸಕ್ತಿಯಿತ್ತು. ಕುಟುಂಬದವರು ಬಲವಂತದಿಂದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಓದುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದ್ದರು ಎನ್ನುವುದು ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆ ಬಾಲಕ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆ. ಮಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಲೆಂದು ಪೋಷಕರು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಸೌಲಭ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು. ಇದೇ ವರ್ಷದ ಜನವರಿ ತನಕ ಮಾತ್ರ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿದ್ದ ಬಾಲಕ ಬಳಿಕ ನಿತ್ಯ ಊರಿನಿಂದ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ.</p>.<p>ಪ್ರಥಮ ಪಿಯುಸಿಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸೈನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶೇ 40ರಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ಬಾಲಕ ಆಕ್ರೋಶಗೊಂಡಿದ್ದ. ಇದು ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಮತ್ತೆ ತನಗಿಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಅದೇ ಕೋರ್ಸ್ ಓದುವಂತೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರುತ್ತಾರೆ ಎಂದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕನು, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವ ಸಲುವಾಗಿ ಹೊಸ ಚಾಕು ಖರೀದಿಸಿದ್ದ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸ್ ಮೂಲಗಳು ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.</p>.<p>‘ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದ ಕೋರ್ಸ್ ಓದಿದ್ದರಿಂದ ನನಗೆ ಕಡಿಮೆ ಅಂಕ ಬಂದಿತ್ತು. ನಾವು ಬಡವರಿದ್ದೇವೆ. ನಿನ್ನ ಓದಿಗಾಗಿ ಹಗಲಿರುಳು ದುಡಿದು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ ಕಿಮ್ಮತ್ತು ಕೊಡುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಪದೇಪದೇ ಬೈಯ್ಯುತ್ತಿದ್ದರು ಎಂದು ಬಾಲಕನು ತನಿಖೆ ವೇಳೆ ಹೇಳಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ’ ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.<p>ಜೀವವಿಜ್ಞಾನ ವಿಷಯವನ್ನೂ ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದ ಬಾಲಕ, ಕೊಲೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿದ್ದಾನೆ. ರಾತ್ರಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡಿ ಮಲಗಿದ ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಂದ್ ಮಾಡಿ ಕತ್ತಲಲ್ಲಿ ಮೊದಲು ಅಕ್ಕನ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದ್ದು, ಆಕೆ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ಚೀರಾಡಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾಳೆ. ಮಗಳು ಅರಚುವುದನ್ನು ಕೇಳಿ ಬಂದ ಪೋಷಕರು ತಲೆಬಗ್ಗಿಸಿ ನೋಡುವಾಗ ಬಾಲಕ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಂದು ಅವರಿಬ್ಬರ ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದಾನೆ. </p>.<p>‘ಕುತ್ತಿಗೆಯ ಭಾಗ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದರೆ ಬೇಗ ಜೀವ ಹೋಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಓದಿ ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಚಾಕುವಿನಿಂದ ಇರಿದಿದ್ದೇನೆ’ ಎಂದು ಬಾಲಕ ನೀಡಿದ ಹೇಳಿಕೆ ಪೊಲೀಸರನ್ನೇ ಬೆಚ್ಚಿಬೀಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಗೇಮ್ ಆಡುವುದನ್ನು ವ್ಯಸನ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರಿಂದ ಈ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಎಂಬುದು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈಗ ಬಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಪ್ರಕರಣ ಹೊಸರೂಪ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ.</p>.<div><blockquote>ಹೊಸ ಆಯೋಧ್ಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು. </blockquote><span class="attribution">ಡಾ. ರಾಮ್ ಎಲ್. ಅರಸಿದ್ಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್ ವರಿಷ್ಠಧಿಕಾರಿ ಕೊಪ್ಪಳ</span></div>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>