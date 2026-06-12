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ಗಂಗಾವತಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣ | ಒಲ್ಲದ ಕೋರ್ಸ್: ಜೀವ ತೆಗೆದ ಬಾಲಕ

ಪ್ರಮೋದ ಕುಲಕರ್ಣಿ
Published : 12 ಜೂನ್ 2026, 0:05 IST
Last Updated : 12 ಜೂನ್ 2026, 2:21 IST
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ಹೊಸ ಆಯೋಧ್ಯ ಘಟನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಬಾಲಕನ ಹೇಳಿಕೆ ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಕೌನ್ಸೆಲಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮ ಜರುಗಿಸಲಾಗುವುದು.
ಡಾ. ರಾಮ್‌ ಎಲ್‌. ಅರಸಿದ್ಧಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಧಿಕಾರಿ ಕೊಪ್ಪಳ
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