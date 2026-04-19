ವೀರಾಪುರ: ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳ ಬಂಧನಕ್ಕೆ ಆಗ್ರಹ

ಕುಕನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳು ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್.ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಬಳಿದು ಅವಮಾನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಶನಿವಾರ ತಾಲ್ಲೂಕ ಘಟಕ ಬಿಜೆಪಿ ಮಂಡಲದ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಮುಖಂಡ ಹಂಚಾಳಪ್ಪ ತಳವಾರ್ ಮಾತನಾಡಿ, 'ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತ ದುಷ್ಕೃತ್ಯ ಎಸಗಿದ ಸಮಾಜ ಘಾತುಕರನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬಂಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಾರುತಿ ಗಾವರಾಳ, ಸಿದ್ದು ಮಣ್ಣಿನವರ, ಪ್ರಭುಗೌಡ ಪಾಟೀಲ, ಮಂಗಳೇಶ ಮಂಗಳೂರು, ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಕಾಳಿ, ರಾಘವೇಂದ್ರ ಬಳಗೇರಿ, ಶಿವಕುಮಾರ ಮುದ್ಲಾಪುರ, ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಹುಲ್ಲೂರು, ಸುರೇಶ ಬಳೂಟಗಿ, ಸಿದ್ದು ವಾಲ್ಮೀಕಿ, ಲೋಕೇಶ ಭಜಂತ್ರಿ, ಕುಮಾರ ಬಳಗೇರಿ, ನೀಲಪ್ಪ ದೊಡ್ಡಮನಿ, ಮಧು ಕಲ್ಮನಿ, ಬಸನಗೌಡ, ದ್ಯಾಮಣ್ಣ ಉಚ್ಚಲಕುಂಟ, ಪ್ರಕಾಶ ಹರಿಜನ, ಪ್ರಕಾಶ್ ಹಿರೇಮನಿ ಇದ್ದರು.</p>.<p>ಕುಕನೂರು: ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವೀರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಡಾ.ಬಿ.ಆರ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಮಹನೀಯರ ಭಾವಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ಸಗಣಿ ಬಳಿದು ಅವಮಾನಿಸಿದವರನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಂತೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಮಾದಿಗ ದಂಡೂರು ಸಮಿತಿ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳು ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಸುರೇಶ್ ಇಟ್ನಾಳ್ ಅವರಿಗೆ ಮನವಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯ ಹಾಳು ಮಾಡಿದ ವಿಕೃತ ಮನಸ್ಸುಗಳನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾದಂತಹ ತಪ್ಪಿತಸ್ಥರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿ ಬಂಧಿಸಬೇಕು' ಎಂದು ಆಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖಂಡರಾದ ಹುಲುಗಪ್ಪ ಹಿರೇಮನಿ, ಜಮದಗ್ನಿ ಚೌಡ್ಕಿ, ಭೀಮಪ್ಪ ಕುದರಿಮೋತಿ, ಪ್ರಭುರಾಜ್ ಕಡೆಮನಿ, ಪೂಜಪ್ಪ ಚಿಕಮಾನ್ಯಳ್, ಭೀಮೇಶ್ ಯಡಿಯಾಪುರ, ಶಿವಪ್ಪ ಮಾದಿಗ, ಹನುಮಂತಪ್ಪ, ಭೀಮಪ್ಪ ಪೂಜಾರ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>