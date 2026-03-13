<p><strong>ಕೊಪ್ಪಳ</strong>: ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಮಾಲಿನ್ಯ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ವಿರೋಧಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಹೋರಾಟದ ಭಾಗವಾಗಿ ಗುರುವಾರ ಹೋರಾಟಗಾರರು ಬಾಧಿತ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ಮೂಲಕ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸಿದರು. </p>.<p>ಜಿಲ್ಲಾ ಬಚಾವೊ ಆಂದೋಲನ ಸಮಿತಿ ಹಾಗೂ ಪರಿಸರ ಹಿತರಕ್ಷಣಾ ಜಂಟಿ ಕ್ರಿಯಾ ವೇದಿಕೆ ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ 133ನೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಧರಣಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಲಿನ್ಯಕಾರಕ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರ ಮಾಡಬೇಕು, ಬಲ್ಡೋಟ ಅತಿಕ್ರಮಣದಿಂದ ಬಸಾಪುರ ಕೆರೆ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಬೇಕು, ತುಂಗಭದ್ರಾ ವಿಷಗೊಳಿಸಿದ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳನ್ನು ಜಪ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಎನ್ನುವ ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಿಡಲಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಲಿನ್ಯಗಳ ಬಾಧಿತ ಹಳ್ಳಿಗಳಾದ ಕಿಡದಾಳ, ಬಸಾಪುರ, ಗಿಣಿಗೇರಿ, ಕನಕಾಪುರ, ಕಾಸನಕಂಡಿ, ಹಿರೇಬಗನಾಳ, ಚಿಕ್ಕಬಗನಾಳ, ಲಾಚನಕೇರಿ, ಕುಣಕೇರಿ, ಕುಣಕೇರಿ ತಾಂಡಾ, ಹಾಲವರ್ತಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ರ್ಯಾಲಿ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಿರೇಕಾಸನಕಂಡಿ ಬಹಿರಂಗ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯ ಮಂಜುನಾಥ ಸಜ್ಜನ್ ಮಾತನಾಡಿ ‘ಇಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಕಪ್ಪುದೂಳಿನ ಅಪಾಯಕ್ಕಿಂತ ಬಿಳಿಬಣ್ಣದ ದಟ್ಟಹೊಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾದ ವಿಷಾನಿಲವಾಗಿದೆ. ಇದು ಮರಗಿಡಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಕಂಡುಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಉಸಿರಾಡಿದರೆ ಖಂಡಿತ ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಒಳಗೊಂಡು ನರರೋಗ, ಕುರುಡುತನ ಬರುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಆತಂಕ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>ವೇದಿಕೆಯ ಪ್ರಧಾನ ಸಂಚಾಲಕ ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಬೆಟ್ಟದೂರು ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಬಾಧಿತರನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿ ‘ನರೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಯವರು ಯಾವುದೋ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಆಮಿಷಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಬಾಧಿತ 20 ಹಳ್ಳಿಯ ಜನರನ್ನು ಸಂತ್ರಸ್ತರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಾರದು. ಭೇಟಿ ಕಣ್ಣೊರೆಸುವ ತಂತ್ರ ಆಗಬಾರದು. ತುಂಗಭದ್ರಾ ತಟದಲ್ಲಿ ಈ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳು ಸ್ಥಾಪನೆಯಾದರೆ ಮಾಲಿನ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರ ಭೇಟಿ ಕಾಚಾರಕ್ಕೆ ಆಗಬಾರದು’ ಎಂದರು. </p>.<p>ರ್ಯಾಲಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಚಾಲಕರಾದ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಬಿ. ಗೋನಾಳ, ಮಂಜುನಾಥ ಜಿ. ಗೊಂಡಬಾಳ, ಭಾಗ್ಯನಗರದ ಯುವ ಮುಖಂಡ ಗ್ಯಾನೇಶ ಹ್ಯಾಟಿ, ಸರೋಜಾ ಬಾಕಳೆ, ಬಸವರಾಜ ಪೂಜಾರ ಕಾಸನಕಂಡಿ, ಶಿವಪ್ಪ ದೇವರಮನಿ ಹಿರೇಬಗನಾಳ, ಶರಣು ಗಡ್ಡಿ, ಗವಿಸಿದ್ದಪ್ಪ ಪುಟಗಿ ಹಿರೇಬಗನಾಳ, ನಟರಾಜ ಸವಡಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಕೊತಬಾಳ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ ಎಸ್.ಬಿ. ರಾಜೂರು ಮಾತನಾಡಿದರು.</p>.<p><strong>ಹಿರೇಬಗನಾಳಕ್ಕೆ ಇಂದು ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ</strong></p><p>ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವ್ಯಾಪಕ ದೂರಗಳು ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ರಾಜ್ಯ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪಿ.ಎಂ. ನರೇಂದ್ರಸ್ವಾಮಿ ಕೊಪ್ಪಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರೇಬಗನಾಳ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಭೇಟಿ ನೀಡುವರು.</p><p>ಅಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾಮಟ್ಟದ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಜೊತೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮತ್ತು ಗ್ರಾಮಗಳ ಪರಿಸರ ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಕುರಿತು ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುವರು. ಶಾಸಕ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಸಂಸದ ರಾಜಶೇಖರ ಹಿಟ್ನಾಳ ಹಾಗೂ ಮಾಜಿ ಸಂಸದ ಸಂಗಣ್ಣ ಕರಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವರು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>